قررت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اعتماد التقارير التي ناقشتها في الاجتماعات الفرعية خلال الفترة الماضية، وتشكيل لجنة برئاسة النائب جمعان الحربش تتولى دراسة اوضاع السجون ووضع خطة لإصلاحها.

وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة عقدنا الاجتماع أمس لأول مرة باكتمال النصاب باستثناء النائب ثامر السويط المسافر للعلاج.

وأوضح أن اللجنة اطلعت على نتائج الزيارات التي قامت بها أمس لدور الرعاية الاجتماعية، وقررت دعم القائمين على دور رعاية الأحداث ماديا ومعنويا، وذلك من خلال زيادة الحوافز وخصوصا للأخصائيين الإجتماعيين والوظائف الإشرافية.

وبين أن اللجنة نظرت في موضوع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ورأت ضرورة ان يتم اختيار رئيس الديوان ونائبه من قبل مجلس الأمة حتى يكون مستقلا بعيدا عن الحكومة، مشددا على ضرورة عدم التهوين من أهمية ملف حقوق الإنسان لأنه ملف ضاغط على السياسة الخارجية وسمعة الكويت كما حصل في موضوع العمالة المنزلية الفلبينية.

وهنأ الطبطائي الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية وذكرى التحرير والاستقلال، وقال: إن هذه الاحتفالات صادفت خروج المحكومين بقضية دخول المجلس، وهذا ما زاد فرحة الشعب، مؤكدا أن الفرحة بمثابة اعلان براءة في هذه القضية، وهذا الصك بالرضا والقبول اكبر وسام على صدورنا.

واضاف: بعد دخول السجن تصغر الدنيا بعينك وتعيش كأنك تنتظر الأجل المحتوم ولذلك نحن اليوم بعد خروجنا من السجن لدينا رغبة بالاصلاح اكبر مما مضى، وخصوصا بعد أن لاحظنا مواطن الخلل بتمعن وتفكر اكثر، معتبرا أن قضية دخول المجلس حلقة في سلسلة الإصلاح، والسجن بيئة صغيرة تصلح نفسك فيها، والآن بعد خروجنا من السجن انتقلنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر والإصلاح الأكبر بإصلاح الدولة والمجتمع.

وقال: بعد خروجنا من السجن لدينا رغبة بالاصلاح اكبر من الماضي ولا سيما بعد أن رأينا ان قوى الفساد تغلغلت في كل اجهزة الدولة ومفاصلها وتحاول ان تضغط لتحقيق مآربها والتكويش على مقدرات الدولة الغنية، وكل من يعمل ضدها تعمل على ازاحته بالطرق القانونية وغير القانونية والمشروعة وغير المشروعة، معربا عن أمله في الاستفادة مما مر به بأن نزيد من قوى الاصلاح.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب جمعان الحربش: حضرنا أول اجتماع بعد خروجنا من المعتقل، مؤكدا أن رئيس اللجنة عادل الدمخي جدير بأن يلقبه شعب الكويت “النائب الإنساني” نظرا لجهوده ومواقفه التي لا تنسى في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أن اللجنة الملكفة بدراسة أوضاع السجون برئاسته، ستستدعي الوزراء المعنيين وتعيد زياراتها لبقية مرافق السجن وتقدم تعديلات تشريعية، مشيرا إلى أن من بين التعديلات التي ستقدم تعديل قواعد قانون العفو العام لتشمل بعض قضايا أمن الدولة.

وبارك الحربش لعموم ابناء الشعب والقيادة السياسية بنعمة التحرير، مبينا أن فرحة الشعب زادت في مشهد جلسة المحكمة في ١٨ فبراير التي لم يشهد تاريخ الكويت محاكمة مثلها من ناحية المشاعر التي لا تنسى، إلى درجة أن بعض رجال الامن والشرطة فرحوا أكثر من أهالي المعتقلين وبعضهم بكى عندما صدر قرار المحكمة بوقف نفاذ حكم حبس المعتقلين.

ورأى أن هذه المشاعر دلالة على أن صدور حكم البراءة مصدر إلهام للشباب لأنهم وقفوا ضد أخطر قضية فساد مرت في تاريخ البرلمانات وذلك بتلقي نواب في مجلس الأمة 53 مليون دينار من مسؤولين وقيادات حكومية سابقة.

وبين أن ردة الفعل الشعبية غضبة للنتيجة، وهي أنه بعد 6 سنوات يكون من وقف ضد قضية “الإيداعات” في السجن ومن تلقى الإيداعات في الخارج، وبعضهم يحرض، معتبرا أن هذا المشهد مخالف للفطرة الإنسانية.

وقال: هناك تشاور بين جميع النواب في المرحلة المقبلة ولن نخطو خطوة متعجلة ولكن بالتأكيد سيكون لنا تحرك وموقف جماعي قادم وقوي لأن الأمة مسؤولة عن أبنائها ورجالها، مبينا أن الخط القانوني والقضائي سيأخذ مجراه، ونحن واثقون بأن موقفنا في القضية قوي جدا، لكن ايضا واجب الأمة ونواب الأمة سيأخذ مساره ولكن لن أستبق الأحداث.

وتابع قائلاً: من الجوانب المهمة والمفيدة في هذا المعتقل أننا اطلعنا وعايشنا أوضاع السجون وخصوصا الزنانين شديدة الحراسة، وقُدر لنا أن نستقر فيها 84 يوما ورأينا كيف يتم التعامل فيها مع نفسيات السجناء، وبالتالي فإن أوضاع السجون أصبحت أمانة في رقابنا سننقلها إلى نواب الأمة ونضع الكل أمام مسؤولياته حتى تتحول السجون إلى مؤسسات إصلاحية فعليا لأنها الآن مؤسسات عقابية وقد تكون تدميرية.

وشدد على ان السجين أيا كان جرمة هو في النهاية استسلم لعقوبته والمفترض أن يخرج من المعتقل عنصرا صالحا، لا أن تهدم نفسيته أو أن يخرج بجريمة من داخل المعتقل أو يخرج بمرض.