حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

براءة هاني حسين من الإساءة إلى السعودية وبعض المواطنين

قضت محكمة الجنايات امس ببراءة المحامي هاني حسين في قضيتي الإساءة إلى بعض المواطنين واتهام المزدوجين بعبارات غير لائقة والاساءة الى السعودية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه بغير إذن من الحكومة قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «السعودية» في مكان عام «موقع التواصل الاجتماعي تويتر»، من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وأساء عمدا استعمال وسيلة الاتصالات الهاتفية بارتكاب الجرائم سالفة الذكر.

وكانت الأجهزة الأمنية أحالت المتهم للمحاكمة بعدما اتهمته بتدوين عبارات من شأنها إثارة الفتنة الطائفية وذلك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

“الدفاع” سيطالب بتعويض ربع مليون دينار

الحبس 7 سنوات لحفيد حاول قتل جدته للتخلص من مشكلات مالية

المحامي محمد دشتي

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمانة سر فارس المطيري بحبس مواطن عشريني سبع سنوات مع الشغل والنفاذ حيث شرع بقتل جدته بطعنها بسكين في صدرها وركلها عدة مرات على وجهها بعد أن سقطت أرضاً مسبباً عدة كسور في وجهها وقضت المحكمة وفي الدعوى المدنية المرفوعة من وكيل المجني عليها المحامي محمد دشتي بالتعويض المؤقت 5001 دينار.

وفي تفاصيل الواقعة ما أبلغ عنه ابن المجني عليها التي تم اسعافها لمستشفى العدان أثر تلقيها طعنة نافذة في صدرها من أنها أثناء جلوسها صباحاً في منزلها دخل عليها المتهم فقامت له مرحبة حيث لم تره منذ عام كامل ففاجأها بقوله “اليوم موتك” ثم بادرها بطعنها في صدرها بسكين كان يخفيها في طيات ملابسه وما إن سقطت أرضاً حتى انهال عليها ركلاً بقدمه على وجهها مسبباً عدة كسور ورضات، وفر هارباً ظناً منه بوفاة المجني عليها.

واسعفها ابنها بعد أن نزعت السكين من صدرها فقررت له بأن حفيدها من قام بذلك.

وأكدت تحريات المباحث صحة ما قررته المجني عليها بأنه وبعد أن ظن المتهم أنه قتل جدته سيخلصه من مشكلات مالية مترتبة على أسرته نتيجة لوفاة والده فقرر التخلص منها فذهب صباحاً لمنزل المجني عليها وهو الوقت الذي يخلو فيه منزلها من تواجد أحد ليظفر بقتلها ثم هرب بعد التنفيذ وأوقف سيارته المستأجرة في باحة مدرسة قريبة من مسكنه وحرق كرسي السيارة للتخلص من آثار الدماء وأبلغ بسرقة السيارة.

واكد المحامي محمد دشتي للمحكمة صحة ارتكاب المتهم لجريمته الشنعاء وبالاستناد لعدة أدلة أهمها شهادة المجني عليها والتي لا يمكن أن تكون كيدية في حق حفيدها بالإضافة لكشف أبراج الاتصالات التي أثبتت وجود المتهم بالقرب من مسكن المجني عليها وقت ارتكاب الواقعة خلافاً لما قرره المتهم في التحقيقات من أنه كان نائماً في منزله وقت الواقعة.

وأضاف دشتي بأنه بصدد استكمال المطالبة النهائية بالتعويض والتي ستكون بقيمة ربع مليون دينار.