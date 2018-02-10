حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

الحبس ثلاثة أشهر لمواطن نشر صورا مسيئة لطليقته على جدران حسينية ومنازل

قضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس مواطن 3 أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة بالتشهير والاساءة لطليقته .

وكان الإدعاء العام أسند للمتهم قيامه في مكان عام وعلى مرأى من الغير بإن أسند للمجني عليها طليقته واقعة تستوجب عقابها وأتى فعلا مخلا بالحياء في مكان عام ودنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية بوضع صور خلاعية على جدار حسينية .

وكان المحامي أحمد الفيلكاوي بصفته وكيلا عن المجني عليها طليقة المتهم تقدم بشكوى ضد الأخير بعد قيامه بوضع ورقات عدة أمام منازل وحسينية تضمنت صوراً لسيدات في وضع مخل للآداب العامة وصورة طبيعية للمجني عليها مدون عليها رقم هاتفها وعبارات مشينة تصفها بأنها سيئة السمعة .

وأكد الفيلكاوي أن موكلته علمت بالواقعة من الشاهدة التي رأت الاوراق أمام منزلها فيما اعترف المتهم بوضع تلك الاوراق والصور لوجود خلافات عائلية بينه وبين المجني عليها .

وأمام المحكمة طالب الفيلكاوي بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم .

وفي حين قضت محكمة الجنح بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وببراءه المتهم من الفعل الفاضح في مكان عام ، قضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس المتهم 3 أشهر عن التهمتين الاولى والثالثة .

واكد المحامي الفيلكاوي انه سيطالب بتعويض مادي مناسب لموكلته عن الاضرار النفسية والادبية التي لحقت بها .

براءة حدث من ضرب وسب مواطن تحرش بشقيقته

قضت محكمة الجنايات ببراءة حدث من ضرب مواطن وشتمه في مكان عام .

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم انه ضرب المجني عليه وتسبب بإصابته عدة إصابات في أماكن متفرقة من جسده بالاضافة الى انه سبه وشتمه في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من آخرين .

وفي حين أنكر المتهم ماوجه إليه من إتهامات حضرت دفاعه المحامية إيلاف الصالح أمام المحكمة وترافعت شفاهة مؤكدة إنعدام المسؤولية الجزائية لوقوع فعل التعدي من باب الدفاع الشرعي عن النفس وانتفاء القصد الجنائي وجريمة السب بحق موكلها .

وذكرت أن موكلها ذهب إلى المتهم في أحد المطاعم لوحده ونظرا لفارق السن والبنية الجسدية بينهما فلا يعقل أن يكون هو المبادر بالهجوم عليه بأن المتهم غضب وانتصر لشرفه وكرامته عندما علم أن المجني عليه كان دائم التحرش بشقيقته ورغب بالحصول على رقم هاتفها عندما تحدث معها وطلب إضافته في موقع السناب شات حتى يشاهد صورها ! واشارت الى انه عندما طلب موكلها من المجني عليه التوقف عن التحرش بشقيقته قام الأخير بسبه ووصف والدته وشقيقاته بعبارات وقحة، لافتة الى انه مما سبق يتبين أن المتهم دافع عن نفسه عندما قام المجني عليه واعتدى عليه ضربا .

ودفعت المحامية الصالح بانتفاء ركن جريمة السب لعدم صدق شهادة الشهود أصدقاء المجني عليه بالإضافة إلى أن تحريات ضابط الواقعة لم تخلص إلى قيام المتهم بسب المجني عليه .

ولفتت إلى أن المجني عليه لم يشك المتهم إلا بعد 6 أيام من المشاجرة مما يدل على كيدية الاتهام وخوفا من غضب والده (والد المجني عليه) عندما يعلم أن ابنه هو من تحرش بشقيقة المتهم.