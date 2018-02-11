حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

إلزام مواطن بخمسة آلاف دينار تعويضاً لمحقق في”الداخلية”

/ المحامي سلطان القحطاني

ألزمت المحكمة الكلية مواطناً بتعويض محقق في وزارة الداخلية بخمسة آلاف دينار، وذلك عن الأضرار الأدبية التي لحقت به، نتيجة تعديه عليه وإهانته أثناء تأدية عمله.

تتلخص وقائع الدعوى فيما أبلغ به المحقق من انه تعرض للإهانة من قبل المدعى عليه، عندما حضر في يوم الواقعة إلى مكتبه لتسجيل حادث مروري، حيث باشر إجراءات التحقيق، وأحاله للخبير الفني حتى يتسنى له معرفة المتسبب بالحادث، إلا انه رفض الامتثال لهذا الأمر ورفع صوته، مشيراً إلى انه عندما طلب المحقق منه الخروج من المكتب وإبلاغه بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحقه في حال رفضه، إنهال عليه بالألفاظ النابية المهينة لكرامته، وعلى إثر ذلك أحيل المدعى عليه إلى التحقيق ثم إلى المحاكمة الجزائية والتي قضت فيه المحكمة بإدانته عن ذلك الاتهام.

وأمام المحكمة المدنية الكلية، حضر عن المحقق المحامي سلطان القحطاني وترافع شارحاً دعواه، مؤكداَ وقوع الخطأ الموجب للتعويض من جانب المدعى عليه بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة الجزائية.

وجاء في حيثيات الحكم القاضي بتعويض المحقق مبلغ 5000 آلاف دينار، أن المدعي أصيب بالضرر الأدبي جراء قيام المدعى عليه بالمساس بكرامته وسمعته والحط بقدره أمام مسمع ومرأى من موظفي المخفر الذي يعمل فيه محققاً، وأن ذلك بالتأكيد قد أصابه بالأسى والحزن الشديدين، وأن هذا الضرر قد استقر نهائياً بصدور حكم نهائي الدعوى الجزائية، الأمر الذي من خلاله ترى المحكمة تعويض المحقق عما أصابه من ضرر.

المستأنفة برأت مواطناً من الإساءة لمدرس لغة عربية عبر”تويتر”

/ المحامي عبدالمحسن القطان

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم”أول درجة” القاضي بحبس مواطن”مغرد” في “تويتر” شهرين وتغريمه 5 آلاف دينار وقضت مجدداً ببراته من سب مدرس لغة عربية والاساءة إليه عبر وصفه بالخروف الالكتروني.

وكان الادعاء العام اسند للمتهم انه صدر منه في مكان عام وعلى مرأى من اخرين الفاظ سب الى المجني عليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” على نحو يخدش باعتباره ويمس بكرامته الشخصية بأن نشر بالوسيلة سالفة البيان العبارات الواردة بالاوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد المجني عليه ان هناك شخصاً يستخدم حسابات في “تويتر” دأب على كتابة تغريدات مسيئة له تمس كرامته الشخصية بألفاظ سب عبر هاشتاق اختبار الاشرافية لغة عربية والاخر خروف الالكتروني، مضيفاً ان التغريدات المسيئة قد قصده المشكو في حقه بها وانه كتبها بشكل عام ويمكن لاي شخص ان يطلع عليها ويقرأ التغريدات.

وأمام المحكمة حضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم توافر اركان جريمة السب في حق موكله وعدم توافر اركان الجرائم المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات والمادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات والمادة 7/210 من القانون رقم 3/2006 في شأن المطبوعات والنشر.

كما دفع القطان بعدم توافر دليل يقيني في الاوراق يمكن على اساس اسناد الاتهام للمتهم او ادانته على اساسه، مشيرا الى ان الثابت من الاوراق ومن التحقيقات امام النيابة العامة ان المتهم لم يذكر عبر حسابه على برنامج “تويتر” اسم الشاكي ولم يرسل أي رسائل او اشارات لحساب الشاكي ولم يتعرض له بأي اساءة.