حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

إرجاء قضية التستر على مداني خلية العبدلي إلى 22 الجاري

أرجأت محكمة الجنايات أمس قضية “التستر على متهمي خلية العبدلي والتخابر مع إيران” إلى 22 فبراير الجاري لاستدعاء اللواء ماجد الماجد بعد استجواب هيئة الدفاع للواء فراج الزعبي في جلسة امس.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه، والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد والتخابر معه.

الحبس لعاشقة والامتناع عن عقاب أخرى في سرقة هاتف وإتلاف مركبة مواطن

قضت محكمة الجنح في قضية غرامية واتفاقية نسائية بين عاشقتي مواطن بحبس الاولى اسبوعين مع الشغل والنفاذ والامتناع عن النطق بعقاب الثانية والزامها بتعهد بحسن السير السلوك وذلك بعد اتفاقهما على سرقة هاتف “توم كروز الكويت” واتلاف مركبته الفارهة.

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمتين انهما اتلفتا عمدا وبقصد الاساءة المركبة المملوكة لصديقهما وسرقة هاتفه وذلك بنية التملك كما اساءتا لصديقهما عمدا استعمال الهاتف بان اتصلت بهاتفه بقصد ازعاجه وارسلتا له رسائل نصية تضمنت الفاظ السب المبينة بالاوراق وتهديدات.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما ابلغ به المجني عليه من انه تعرض لاساءة استخدام الهاتف من خلال قيامها بارسال رسائل نصية على برنامج الواتس آب، مبينا ان تلك الرسائل تتضمن سبا وتهديدا وازعاجا كما انهما قامتا باتلاف مركبته وسرقة هاتفه النقال وانه ابلغ ضدهما بسبب احدى الرسائل المرسلة من هاتفها، وبمطالعة محضر التفريغ للرسائل النصية المرفقة بالتحقيقات تبين وجود رسائل نصية تضمنت عبارات السب والقذف والتهديد.

وحضر دفاع المجني عليه المواطن المحامي يوسف حسين امام المحكمة وادعى مدنيا بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت ، مؤكدا ان المتهمتين ارتكبتا الجريمة المسندة اليهما وقد استقام الدليل اليقيني على صحة الجريمة.