حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود

البراءة لمتهم من تعاطي المخدرات

في قضية انسانية شهدتها محكمة قصر العدل ذكرت المحامية انعام حيدر انه واثناء تواجدها امام باب قاعة الجنايات رأت امرأة “عجوز” تبكي وعند الاستفسار منها عن سبب بكائها افادت ان ولدها الوحيد مسجون على ذمة قضية تعاط ولا تملك من المال لتقوم بتوكيل محام للدفاع عنه, فترافعت تطوعيا امام هيئة المحكمة وانتهت الى اصدر حكمها ببراءة المتهم من التعاطي والتهم المسندة اليه.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما تم بالتحقيقات انه واثناء مباشرة رجال الامن لمهام عملهم تلقوا بلاغا يفيد بعملية خطف في منطقة السرة وبالانتقال الى موقع الحادث تبين ان مركبة الجناة مطلوبة وتم ايقافهم وبتفتيش المتهمين عثر في جيب الاول على كيس بلاستيكي بداخله مادة مشتبه بها وبتفتيش حقيبته عثر ايضا على كيس بداخله مادة زيتية مشتبه بها وكيس اخر بداخله حبة مشتبه بها وادوات تعاط عثر عليها داخل المركبة.

ودفعت حيدر امام المحكمة بخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابه للجرائم المسندة اليه الامر الذي يقطع بعدم صحة الاتهام المسند اليه, موضحة ان التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تأذن به شرط صحته علم رجل الشرطة بوقوع الجريمة من شخص معين ووجود دلائل وامارات كافية ضده.

حكم قضائي يلزم “الجهاز المركزي” بإصدار بطاقة “بدون” بعد سحب جنسيته

قضت محكمة الإستئناف بإلزام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالغاء القرار السلبي الذي يبضي بالامتناع عن قيد المدعي بالجهاز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمه بطاقة امنية صالحة.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي الموسوي بصفته وكيلا عن المدعي أن الاخير من فئة البدون غير محددي الجنسية إذ انه كان ينتمي لأسرة كويتية سحبت منها الجنسية وفوجئ أنه مقيد في اجهزة وزارة الداخلية بإنه إيراني الجنسية رغم أنه ولد بعد تاريخ اسقاط جنسيتهم الكويتية، وذكر الموسوي ان السفارة الايرانية رفضت منحنا ما يثبت ان المدعي ايراني لأنه لا يحمل أي إثبات إيراني ولا يعتبر من رعاياها.

وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى، تمسك المحامي علي الموسوي بدفوعه امام محكمة الاسئتناف عازما بأحقية موكله، مؤكدا ان موكله لا يملك اي اثبات شخصي له سوى اثبات وحيد وهو بلاغ الولادة. اضافة الى انه مسجل في بعض سجلات الدولة من فئة غير محددي الجنسية وفي مستندات اخرى ايراني! وبعض اخوانه من ابيه مسجلون كغير محددي جنسية! وهو ما يستوجب على الجهاز المركزي معاملته مثل بقية غير محددي الجنسية وإصدار البطاقة المخصصة له وهو ما خلصت له محكمة الاستئناف في حكمها وقضت مجددا بطلباته.

إلغاء قرار وكيل التجارة بندب مدير إدارة لتخطيه موظفا مستحقا

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة التجارة والصناعة بندب مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة المساعدة للشؤون المالية والإدارية فيما تضمنه من تخطي المستأنف في الندب لشغل تلك الوظيفة.

وترجع وقائع القضية في التظلم الذي قدمه المستأنف عن طريق دفاعه المحامي محمد المطيري بطلب إلغاء ذلك القرار الصادر في ما تضمنه من تخطي المستأنف في الندب إلي هذه الوظيفة.

كما أكد المطيري أمام محكمة الاستئناف أن وكيل وزارة التجارة والصناعة قد خالف القانون عند إصداره للقرار المطعون عليه.

وقد اقتنعت محكمة الاستئناف بالدفاع المقدم من الطاعن عن طريق محاميه وأصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون عليه وبأحقية الطاعن بشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة المساعدة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة والصناعة.