حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

إلزام “الصحة” بصرف دواء تكسر الدم لمواطن بانتظام

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية بإلزام وزارة الصحة بصرف دواء البيثادين لمرضى تكسر الدم بانتظام واستمرار.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي أحمد الفيلكاوي بصفته وكيلا عن أحد المواطنين أن موكله يعاني من مرض تكسر الدم وكان يصرف له دواء “بيثادين” من المستشفى الأميري بيد انه فوجئ بقرار وقف صرف الدواء واجباره على استبداله بدواء آخر وهو “المورفين” رغم أنه يتسبب له بانتكاسة حالته الصحية فضلا عن شعوره بالتعب والاعياء الشديدين.

وفيما ألغت المحكمة القرار السلبي لوزارة الصحة مع ما يترتب عليه من آثار أهمها صرف دواء البيثادين للمدعي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، رفضت محكمة الاستئناف طعن وزارة الصحة وأيدت الحكم المستأنف مشددة على ان الدستور كفل علاج المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

“الإدارية” تلزم “الداخلية” بتجديد جواز مواطنة وإلغاء منع سفرها

ألغت المحكمة الادارية قرار وزارة الداخلية واعتباره كأن لم يكن ومايترتب عليه من آثار أخصها إعادة جواز سفر مواطنة وتسليمه لها مع تجديده والغاء أمر منع سفرها.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي يوسف زيد الدلماني بصفته وكيلا عن المدعية في ان موكلته فوجئت لدى عودتها من السفر من دولة خليجية بتوقيفها في المطار وسحب جواز سفرها وبعد 10 أشهر تم إعادة الجواز بعد تقديمها تظلما، مشيرا الى ان المدعية فوجئت بعد ثلاثة شهور بسحب جواز سفرها والقبض عليها أثناء عودتها من لندن وتم حجزها لمدة 3 أيام.

وذكر المحامي الدلماني ان موكلته لم ترتكب جريمة أخرى تستدعي سحب جوازها بعد الحادثة الاولى والتي نسب إليها تعاطي مواد مسكرة والتهمة قاصرة على نفسها دون الاتجار الذي يتعداها إلى غيرها ويمس سمعة المجتمع في الخارج.

براءة شابين من تعاطي “كيمكال” والاعتداء على رجال الأمن

قضت محكمة الجنايات ببراءة شابين من مقاومة رجال الامن و تعاطي “كيمكال” وذلك لبطلان استيقافهما اثناء قيامهما بملاحقة فتاة “الفيراري الاحمر” بعد خروجها من منطقة السرة مرورا بشارع دمشق.

وحضر المحامي عبدالله العلندا ودفع ببطلان تحقيقات النيابة وبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته واختلاف الاحراز المزعوم ضبطها مع الاحراز المرسلة للنيابة والمرسلة للادلة الجنائية.

واشار العلندا الى بطلان طرح النتيجة التي ترتبت على الاجراء الباطل وبطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وكيدية الاتهام وتلفيقه فضلا عن انكار المتهمين للاتهام المسند اليهما.