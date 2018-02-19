حكمت المحكمة

اعداد- جابر الحمود

براءة متهم من الإساءة لمغرد بالتعليق عليه بـ «تحشيش رسمي»

الغت محكمة الجنح الحكم الغيابي الصادر بالامتناع عن النطق بعقاب متهم والقضاء مجددا براءته من سب مواطن عبر برنامج التواصل الاجتماعي بوصفه من خلال تغريده بـ «تحشيش رسمي».

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه سب المجني عليه في مكان عام وعلى مرأى من اخرين بان وجه له العبارات الثابت بالاوراق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي العبارات موضوع التهمة الاولى والتي من شأنها المساس بكرامة المجني عليه واساء عمدا استعمال احدى وسائل الاتصالات بأن استخدم هاتفه في نشر العبارات محل الاتهامين السابقين .

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما تم بالتحقيقات في ان المتهم نشر تغريدة من خلال حسابه الشخصي المبين بالتحقيقات تعليقات على تغريدة اطلقها المجني عليه وذكر المتهم في تغريدة عبارة «تحشيش رسمي» المجني عليه ولما كان ماسبق فيه اساءة ابلغ عن الواقعة.

وحضر المحامي محمد الحسيني عن المتهم دافعا القصور المبطل للتحقيقات لعدم وجود ثمة جريمة صادرة من المتهم وانتفاء صفة المجني عليه في شكواه ضد المتهم كونها لا تخصه وليس ردا على تعليقه ,والتراخي في التبليغ وعدم جدية شكوى المجني عليه وانتفاء اركان الجريمة وعدم توافرها بحق المتهم.

تغريم مدير الموانئ وجهة اعلامية 3 آلاف دينار في قضية «الرابطة»

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات في القضية المرفوعة من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل(الرابطة) و شركة «كي جي ال» لوجستيك، بتغريم مدير شركة الموانئ وجهة اعلامية 3000 دينار لكل منهما واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.

وقالت الشركة إن القضية تتعلق بطلب الشركة تعويض عن الاضرار التي لحقت بها وبشركة كي جي ال للنقل «تابعة»، وشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل «زميلة» والقائمين على إدارتهما، بعد أن قضت المحكمة بإدانة بعض المسؤولين في قناة اعلامية المدير العام لمؤسسة الموانئ، والزامهم بالغرامة عما صدر منهم من إساءة إلى الشركات المذكورة والقائمين على إدارتها.