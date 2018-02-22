حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

الحبس سنة مع الإبعاد لآسيوي هدد أميركا وبريطانيا عبر الإنترنت

برأت محكمة الجنايات امس وافدا آسيويا من تهمة امن دولة، فيما قضت المحكمة بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع الابعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة و ذلك عن تهمة اساءة استخدام الهاتف من خلال تهديده اميركا وبريطانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.

واسندت النيابة العامة للمتهم انه قام بعمل عدائي ضد الولايات المتحدة الاميركية ومملكة بريطانية وذلك من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية، كما اسندت له انه اساء استخدام الهاتف.

براءة مصففة شعر إيرانية من الإساءة إلى “فاشنستا”

المحامي فهد الهدية

قضت محكمة الجنح ببراءة وافدة ايرانية متخصصة في تركيب وتصفيف الشعر للسيدات من الاساءة الى « فاشنستا» عبر موقع “السناب شات” من خلال التعليق على صورة المدعية.

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمة انها اساءت عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن دأبت على توجيه رسالة الى المجني عليها “فاشنستا “عبر برنامج التواصل الاجتماعي “السناب شات” تتضمن الفاظا وعبارات الاهانة ونشرت في حسابها تعليقا تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليها.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما ذكرت تحريات المباحث ان المشكو بحقها قامت بوضع الصورة محل الواقعة بقصد التعليق على الشعر وأن الصورة تم ارسالها للمشكو بحقها من احدى المتابعات لها.

وامام المحكمة حضر دفاع الوافدة الايرانية المحامي فهد الهدية من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان دافعا بعدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها المادة 21/7 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في حق موكلته بالاضافة الى كيدية وتلفيق الاتهام وعدم وجود دليل يمكن معه صحة نسبة الاتهام الى المتهمة.