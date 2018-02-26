حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

إلزام شركة بـ 90 ألف دينار قيمة عقود منتجات

ألزمت المحكمة الكلية دائرة “تجاري كلي” في الدعوى الفرعية شركة تجارية بأن تؤدي الى شركة تجارة عامة ومقاولات مبلغ 90 الف دينار عن قيمة عقود منتجات.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها الشركة التجارية مطالبة بندب خبير للاطلاع على العقود المبرمة بين طرفي التداعي والمستندات والشيكات المتحصلة من المدعى عليها وبيان مدى وجود اخلال من الاخيرة بعدم تنفيذ التزاماتها في عقود التوزيع الحصري وبيان عما اذا كانت هي الوكيل الحصري للمنتجات الواردة في عقود التوزيع المبرمة بينهما وبين المدعي وبيان البضاعة الموردة له بصفته من الشركة المدعى عليها بالاضافة الى بيان مدى احقيتها في الشيكات المستحقة والاضرار التي لحقت بها من جراء اخلال المدعي عليها بالتزاماتها وتصفية الحساب بين الطرفين وذلك تمهيدا لالزامها بما يسفر عنه تقرير الخبرة.

وامام المحكمة حضر المحامي يوسف حسين عن الشركة المدعى عليها متدخلا فرعيا ومطالبا بالزام الشركة المدعية اصليا بتقديم العقود المبرمة بين الطرفين مع ترجمة رسمية معتمدة من قبل وزارة العدل والزامها بتقديم اصول الفواتير وسندات الصرف.

وذكر المحامي حسين ان تقرير الخبراء اثبت العلاقة بين الطرفين تحكمها العقود المقدمة بالدعوى وتعارضه اقوال طرفي التداعي حيث قرر الخبير انه ذمة المدعي مشغولة بمبلغ 90 الف دينار لصالح المدعي عليها الاولى.

إلغاء حبس موظف سنة مع الإبعاد وتبرئته من تهمة النصب والاحتيال

ألغت دائرة الجنح بمحكمة التمييز حكم حبس موظف سنة وابعاده وقضت ببراءته من تهمة النصب والاحتيال على احد عملاء الشركة ببيعه عقار خارج البلاد.

وفي التفاصيل ان الموظف وجهت له تهمة النصب والاحتيال لكونه موظفا لدى شركة وساطة عقارية بعدما تقدم احد العملاء بشكوى ضده يتهمه بالنصب والاحتيال عليه وذلك على أساس انه تعاقد معه على شراء عقار بخارج الكويت ولم يقم بتسجيل العقار لدى السلطات الخارجية.

وبعد ان نظرت محكمة أول درجة القضية قضت بحبس الموظف سنة مع النفاذ وبإبعاده عن البلاد، وتأييد ذلك الحكم استئنافا.

وتولت المحامية نهى الريس الدفاع عن الموظف المتهم امام محكمة التمييز مؤكدة على بطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لكون المتهم مجرد موظف لدى الشركة لا علاقة له بتنفيذ التزاماتها وانه قام بالتوقيع على العقد بالانابة عن الشركة، موضحة انه لم يستخدم المتهم ايا من أساليب النصب أوسلك طرقا احتيالية على المشتري لدفعه للتعاقد مع الشركة ودفع ثمن العقار.

وأشارت المحامية الريس في دفاعها بأن الحكم الصادر ضد موكلها المتهم لم يبن على اسس قانونية.

مخالف دهس رجل أمن في ميناء عبدالله

أصيب رجل امن من دوريات الطرق الشمالية بكسر في ساقة اليمنى بعد استيقافة احد المخالفين في ميناء عبدالله وجرى ادخاله الى مستشفى العدان وضبط مرافق قائد المركبة.

ووفق مصدر امني فان دورية تابعة لدوريات الطرق الشمالية استوقفت مركبة بداخلها شابان مخالفة وخلال تحرير المخالفة تعرض لحادث دهس وهرب الداهس وبملاحقته فر هاربا وجرى القبض على مرافق الداهس ونقل العسكري الى مستشفى العدان اثر اصابته بكسر بساقه اليمنى.

آسيوي ودع الحياة سقوطاً من بناية قيد الإنشاء

كتب – منيف نايف:

أحال رجال امن حولي جثة تعود لآسيوي عثر عليها في بناية قيد الانشاء بمنطقة حولي بعد سقوطه من مكان مرتفع في البناية.

ووفق مصدر امني فإن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا ظهر امس بسقوط شخص من بناية قيد الانشاء في منطقة حولي، وعلى الفور سارع الى موقع البلاغ رجال الامن والاسعاف ومركز اطفاء حولي بقيادة الرائد احمد المهنا، وفور وصولهم تبين ان الجثة تعود لآسيوي وسقط من مكان مرتفع في البناية، لافتا الى انه جرى اخراج الجثة واحالتها الى الطب الشرعي وفتح رجال مباحث حولي تحقيقا لمعرفة ان كانت القضية سقوط ادى الى وفاة ام انتحار ام هناك من قام بإلقائه من اعلى وسجلت قضية.