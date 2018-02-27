حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود

«التمييز»: قضايا تقنية المعلومات من اختصاص دوائر محكمة الجنح فقط

قضت محكمة جنح التمييز برئاسة المستشار نجيب الملا باختصاص دوائر الجنح بقضايا جرائم تقنية المعلومات، وألغت حكم محكمة الجنح المستأنفة، الذي صدر قبل أشهر بإحالة كل قضايا جرائم تقنية المعلومات إلى محكمة الجنايات.

وقالت محكمة جنح التمييز في الطعن الذي أقامته النيابة العامة على حكم محكمة الجنح المستأنفة بإحالة قضايا جنح تقنية المعلومات إلى محكمة الجنايات، إن الحكم استند إلى نص المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات والذي أحال العقوبات والمحظورات إلى قانون المطبوعات والنشر، إلا أن المادة لم تحل إلى اختصاص دوائر الجنايات بذلك، مما يعني معه إعمال القواعد العامة للاختصاص بالقضايا الجزائية.

وتتلخص تفاصيل الطعن أن النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاص محكمة الجنح وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للاختصاص وأن هذا الحكم أسس قضاؤه على أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدها تهماً تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، أنه وفقاً للمادة 24 من القانون الأخير فإن الدعاوى الجزائية عن تلك الجرائم تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات، وإن كان معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، دون أن يفطن إلى نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 2015، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الحبس 5 سنوات غيابيا للمغرد الحشاش

قضت محكمة الجنايات امس غيابيا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر الحشاش، عن تهمة مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي.

وأحيل الحشاش إلى المحاكمة بعدما اتهمته الأجهزة الأمنية بتدوين عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».

يذكر أن المحكمة أدانت الأسبوع الماضي المذكور بحكمين غيابيين الأول قضى بحبسه 5 سنوات والآخر 15 عاما عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة وإلى السلطة القضائية بالإضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية.

براءة مواطنة من حيازة سلاح وذخيرة وتغريم مواطن ألف دينار

المحامي أحمد الفيلكاوي

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة من حيازة سلاح ناري وذخيرة وبغرامة مواطن الف دينار .

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين حيازة سلاح ناري مسدس أوتاموتيكي و34 طلقة نارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها وإحرازها.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما أثبته ضابط الواقعة عندما ورده بلاغ عن مشاجرة مواطنة مع مواطن وإدعاء الاولى بتهديد الثاني لها بسلاح ناري وعندما سأله ضابط الواقعة أكد المواطن أنه فقد السلاح فاخرجت المواطنة وتخرج السلاح والذخيرة .

وحضر المحامي أحمد الفيلكاوي عن المتهمة الثانية وترافع شفاهة مؤكدا ان موكلته أنكرت منذ فجر التحقيقات علاقتها بالسلاح والذخيرة والتي تخص المتهم الاول والدليل أنها من أبلغت عن السلاح والذخيرة متسائلا : كيف تبلغ موكلتي عن السلاح وتتهم بحيازته دون ترخيص؟

ودفع الفيلكاوي بانتفاء القصد الجنائي للمتهمة الثانية مطالبا ببراءتها وهو ما خلصت إليه محكمة الجنايات ببراءة المتهمة الثانية وتغريم المتهم الأول الف دينار.

«الجنايات» برأت موظفا وابن عمه من حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي

المحامي عبدالله العلندا

قضت محكمة الجنايات ببراءة موظف في «البترول» وابن عمه من حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي وذلك بعد ضبطهما من قبل منشأة عسكرية في منطقة ميناء عبدالله.

وتتلخص تفاصيل القضية بما شهد به عسكري بوزارة الداخليه ادارة المنشأة النفطية أنه وأثناء عمله عند البوابة حضرت مركبة بقيادة المتهم الاول وكان المتهم الاخر يجلس في الخلف وطلب قائدها السماح له بالدخول من البوابة وبسؤاله عن التصريح اجاب بأنه ليس معه سوى تصريح دخول تبين انه منتهي الصلاحية وبتفتيش المركبة احترازيا عثر على المضبوطات وعليه تم احالة المتهمين الى جهة الاختصاص .

وأمام المحكمة حضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهم الأول ودفع بطلان تفتيش المركبة وبطلان ما تلا التفتيش الباطل من اجراءات وادلة ومنها تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمضبوطات وتقرير تعاطي السموم والمخدرات الخاص بموكله لابتنائهما على تفتيش باطل، دافعا بانتفاء الحيازة للمؤثر العقلي لانتفاء القصد الجنائب بركنيه العلم والارادة .

«الاستئناف» ألغت حكما بإلزام مواطنة بسداد 53 ألف دينار

المحامي حسن العجمي

الغت محكمة الاستئتناف الدائرة المدنية حكم «اول درجة» القاضي بالزام مواطنة بأن تؤدي الى مواطن يداينها مبلغ 53 الف دينار وذلك بموجب ايصال أمانة .

وكان المدعي اقام دعواه على سند أنه يداين المدعى عليها بمبلغ 53 الف دينار وذلك بموجب ايصال امانة موقعا منها ولما امتنعت عن السداد رغم المحاولات الودية تقدم لاستصدار أمر الاداء الا انه رفض بالغاء واعتباره كأن لم يكن الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه الماثلة.

وأمام المحكمة حضر المحامي حسن العجمي عن المدعى عليها «المواطنة» ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته لصحيح القانون والخطأ في تأويله، من المقرر ان النص في المادة 144 من قانون المرافعات تختص على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، مفاد ذلك انه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته وحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف واعادة طرحه عليها مع اسانيده القانونية وادلته الواقعية.

وذكر العجمي أن الورقة العرفية تستمد قيمتها في الاثبات من التوقيع عليها وانه يفترض في كل تعاقد ان له سببا مشروعا ما لم يقدم الدليل على غير ذلك موضحا بأن التسبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي قبل المدين ان يلتزم من اجله فإذا ادعى المدين ان التسبب المذكور صوري فعليه ان يقيم الدليل على هذه الصورية.