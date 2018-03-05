حكمت المحكمة

اعداد ـ جابر الحمود:

الحبس والغرامة لمواطنين لإساءتهما للمذيع الراشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

/ المحامية مريم البحر

أصدرت المحاكم عدة أحكام تنوعت بين الحبس والغرامة على المسيئين للمذيع صالح الراشد في الشكاوى المقدمة من المحامية مريم البحر.

ففي القضية الاولى قضت محكمة الجنح بتغريم مواطن مبلغ 2000دينار نشر تعليقا مسيئا للمذيع صالح الراشد عبر حساب وهمي في موقع اخباري بالانستغرام وقضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .

وفي القضية الثانية قضت المحكمة بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 دينار لايقاف النفاذ بعد قيام المتهم بتهديد المذيع صالح الراشد والاساءة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحامية مريم البحر بعد صدور الأحكام أنها ستواصل المطالبة بتعويض موكلها بمبالغ كبيرة تعويضا عن الاضرار النفسية والادبية والمادية التي لحقت بموكلها الراشد, مشيرة إلى أن المحاكم المختلفة تنظر عدة قضايا ستفصل بها ضد المسيئين للراشد.

“التمييز” تلتزم “التخطيط” بمنح مترجمة تقدير امتياز وتعويضها عن التقييم التعسفي

/ المحامي علي العلي

الزمت محكمة التمييز الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزير التخطيط بصفتهما بمنح موظفة تعمل لديهما «قد نالت العضوية الشرفية لجامعة سلمنكاً « تقدير ممتاز بدلا من جيد جدا وتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة تعسف رئيسها المباشر.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي في ان موكلته حصلت على بكالوريوس في اللغة الاسبانية من اعرق الجامعات في اسبانيا ثم حصلت من ذات الجامعة على الماجستير بالدراسات المتعمقة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ثم استكملت دراساتها العليا بذات الجامعة وحصلت على شهادة الدكتوراة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وتم تكريمها ووضع اسمها على حائط الجامعة وذلك للمرة الاولى يوضع فيه اسم عربية في قسم الترجمة.

وذكر العلي انه تم ترشيح موكلته لتنال شرف العضوية الشرفية لجامعة سلمنكا وحصلت على لقب الناشر الرسمي للغة والثقافة والادب الفرنسي في الوطن العربي وغير ذلك من الانجازات العديدة التي حصلت عليها الى ان عينت في السفارة الاسبانية ممثلة لدولة الكويت كاختصاصية للغة الاسبانية.

واضافت كما عينت بوظيفة مترجمً اول بالامانة العامة بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالمكتب الفني على الدرجة الثالثة وقد باشرت عملها بنشاط واخلاص الا نها فوجئت بحصولها على تقييم كفاءة بدرجة جيد جدا رغم حصولها على تقدير ممتاز في العامين السابقين وذلك نتيجة تعسف من رئيسها المباشر كما انها لم تحصل على اي اجراءات تأديبية, لافتا الى ان القصد من النزول بتقييم كفاءتها هو الكيد لها وتثبيط همتها فضلا عن مخالفة التقرير للقرار رقم 36/ 2006 بشأن قواعد واسس واجراءات وقواعد تقييم اداء الموظفين.

الجنايات برأت متهما من الاتجار والتعاطي

/ المحامي محمد القطان

برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سعود الصانع متهما من حيازة مادة الحشيش المخدرة بقصدر الاتجار والتعاطي.

وامام المحكمة ترافع عن المتهم الأول المحامي محمد خليل القطان مبينا بطلان استيقاف موكله والقبض عليه وتفتيشه لعدم توافر مبرراتهم وتجاوز حدودهم بالاضافة الى معقولية تصور الواقعة وتناقض أقوال شاهد الإثبات مع نتيجة التقرير الفني.

وذكر المحامي القطان: أن ضابط الواقعة استوقف المتهم الأول منتصف ليل الواقعة بعدما شاهده أثناء مروره بدورية الشرطة في منطقة سلوى ضمن جمع من الأشخاص بالقرب من إحدى العمارات السكنية حيث كان بعضهم يغلقون مركبتهم ويلوذون بالفرار منه فيما تبين له لدى مشاهدته للمتهم الأول أنه في حالة غير طبيعية وفي حال ارتباك شديد فألقى القبض عليه وضبط تلك المركبة وأحاله إلى المخفر الأمر الذي يستفاد منه أن صورة الواقعة على نحو ما سلف لا تشكل جريمة متلبس بها في حق المتهم كما أن حالته غير الطبيعية التي ذكرها الضابط لا تجيز له القبض أو التفتيش كون أنها لا تعد من الحالات التي ذكرها المشرع المواد في قانون الإجراء والمحاكمات الجزائية ولا يبرر ما اجراه من تفتيش المتهم الأول بعدما تبين له أن ما حسبه سلاحاً بداخلها لم يكن سوى ولاعة على شكل مسدس حسبما ذهب إليه دون أمر من سلطة التحقيق في ذلك بحسبنا أن ذلك يعد تجاوزا لحرمة مركبة المتهم الأول.

براءة مواطن من حيازة مؤثرات عقلية

/ المحامية عصمت الخربوطلي

ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة مواطن من حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي بعد ضبطه بحادث مروري على الطريق السريع وهو بحالة غير طبيعية.

و قد أسندت النيابة العامة للمتهم و اخر انهما حازا مادة مؤثرة عقليا وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص لهما بذلك قانونا.

وتتلخص الواقعة في ما قرره ضابط الواقعة انه اثناء تجوله الامني بأحد الطرق السريعة شاهد مركبتين متوقفتين بجانب الطريق جراء حادث مروري وكان المتهم واخر بحالة غير طبيعية و بتفتيشهما عثر معهما على سيجارتين بداخلهما مادة عشبية مشتبه بها وورقة بها مادة عشبية مشتبه بها و اضاف ان المضبوطات تخصهما بقصد التعاطي.

وحضرت امام المحكمة المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم الاول ودفعت ببطلان إجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وطالبت ببراءة موكلها مما اسند اليه. وأخذت المحكمة بدفاع الخربوطلي وقضت ببراءة المتهم مما اسند اليه.

إلزام وافد بسداد 6500 دينار لشركة

المحامية زينب الرامزي

ألزمت المحكمة الكلية وافدا بأداء مبلغ 6543 دينارا قيمة شيك اصدره من دون رصيد لصالح احدى الشركات عن قيمة بضاعة.

وكانت وكيلة الشركة المحامية زينب الرامزي اقامت دعوى قضائية ضد وافد مصري طالبته فيها بالوفاء بقيمة الشيك الذي اصدره من دون رصيد للشركة.

وذكرت الرامزي ان الشركة باعت بعض منتجاتها للوافد وحصلت على شيك بنكي منه وفاء لقيمة هذه البضائع الا انه لم يقم بالسداد في الاجل المحدد لذلك فطالبته الشركة بالوفاء الا انه امتنع دون سند من الواقع والقانون، لافتة الى انه عند شروع الشركة في صرف الشيك من البنك المسحوب عليه وجدت انه لا يقابله مقابل للوفاء مما اضطرت معه الشركة الى اللجوء للقضاء لالزام الوافد بسداد قيمة الشيك.

وأمام المحكمة ترافعت المحامية الرامزي وقدمت المستندات الدالة على مديونية المدعى عليه لموكلتها مطالبة بإلزامه بان يؤدي 6543 دينارا قيمة الشيك مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.