حكمت المحكمة

إعداد – جابر الحمود:

“الجنح المستأنفة” تلغي براءة الوطيان من سب وقذف الفضلي وتحيل القضية إلى “الجنايات”

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالغاء حكم اول درجة القاضي ببراءة الدكتور محمد الوطيان في الشكوى المرفوعة من الدكتور منصور الفضلي على خلفية اساءة الوطيان له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقررت المحكمة احالة القضية الى محكمة الجنايات.

وكان الفضلي اقام دعوى قضائية ضد الوطيان لنشره تغريدات في حسابه على تويتر تضمنت اساءات وسب وقذف بحقه.

وكانت المحكمة الادارية قد قضت الاسبوع الماضي بصحة ترقية الاستاذ الدكتور منصور الفضلي واحقيته في رئاسة قسم التأمين والبنوك في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورفضت الدعوى المرفوعة من الوطيان بهذا الخصوص.

براءة مواطن و”سمسارة” من الاحتيال في بيع مزرعة و3 جواخير

المحامي علي الواوان

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن و”سمسارة” عقار من النصب والاحتيال على ابن مواطن آخر وايهامه بشراء مزرعة وثلاثة جواخير غير موجودة.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما اسند به الادعاء العام للمتهمين انهما دلسا على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود واقعة غير موجودة وهي شراء مزرعة وثلاثة اسطبلات وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ بناء على ذلك الايهام.

وكان المجني عليه ذكر في بلاغه انه تواصل مع شركة بناء على اعلان منشور يفيد عرض اراض زراعية للبيع واستقبلت اتصاله المتهمة الثانية التي حولت رغبته بالشراء الى المتهم الاول الذي قرر له بامتلاكه ارضا زراعية ممنوحة له من الديوان الاميري، لافتا الى انه ذهب الى منطقة العبدلي مع المتهمين وشاهد الارض وبناء على ذلك اتفق مع المتهم الاول بموجب عقد الاتفاق على تحويل المزرعة وثلاثة اسطبلات له مقابل مبلغ مالي سدده بالكامل.

وامام المحكمة حضر المحامي علي مطر الواوان عن المتهمة “السمسارة”، مبينا ان ظروف وملابسات الدعوى في مسلك المتهمين لا تشكل جريمة النصب حيث لم يقدم الادعاء العام دليلا عما اذا كان الاتفاق المبرم بين المجني عليه والمتهم الاول قد وقع على مشروع حقيقي وهو تحويل الارض الزراعية من ملكية المتهم الاول الى ملكيته او انه ورد على مشروع غير حقيقي حيث خلت الاوراق والتحقيقات من بيان ذلك وبيان عما اذا يملك المتهم تلك الاراض الذي زعم بها من عدمه وسبب عدم تحويل ملكية الاراضي للمجني عليه ودور المتهمين في ذلك.

إلزام مواطن بربع مليون دينار لـ”خالته” بعد إدانته باختلاسه

المحامي يوسف حسين

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة “مدني كلي” مواطنا بأن يؤدي الى “خالته” المواطنة مبلغ ربع مليون دينار عن قيمة نصيبها في عقار ورثه والذي كان قد استولى عليه ووضعه في حسابه الشخصي، وتمت ادانته امام المحاكم الجزائية بحكم نهائي بحبسه سنة وستة اشهر مع الشغل والنفاذ.

وكان الادعاء العام اسند للمتهم انه حاز المبلغ المقدر والمملوك للمجني عليها والمسلم اليه على سبيل الامانة بصفته وكيلا عنها فاستولى عليه وتصرف فيه لحسابه، فيما ابلغت المجني عليها من ان ابن شقيقتها استخرج حصر ورثة لوالدتها فأعطته توكيلا لبيع منزلها في منطقة القادسية ثم تم عمل تسعة شيكات لعدد الورثة، الا ان الاخير تسلم الشيك الخاص بها وقيمته ربع مليون دينار ولا تعلم عنه شيئا، لافتة الى انها ألغت التوكيل وطلبت من المتهم يبحث لها عن عقار.

وبسؤال المتهم انكر ما نسب اليه وقرر بأنه ذهب مع الشاكية خالته لتستلم الشيك الخاص بها بوزارة العدل وانها وضعت قيمة الشيك بحسابها بالبنك ثم حولت المبلغ لحسابه حتى يبحث عن عقار لها ويشتريه لها.

وامام المحكمة حضر دفاع المواطنة المحامي يوسف حسين مؤكدا ان المتهم لم ينفذ التزاماته المتفق عليها مما يكون لزاما عليه رد قيمة ما استلمه من موكلته لا سيما انه مثل بالدعوى ولن يدفعها بثمة دفع او دفاع.

وذكر ان موكلته تعرضت لضرر ادبي نتيجة قيام ابن شقيقتها بحيازة اموالها دون وجه حق الامر الذي تقضي لها المحكمة بتعويضها عن الضرر الادبي، لافتا الى ان هذا التقرير يأتي من المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض الادبي المناسب دون غلو او اسراف.