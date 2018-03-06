كتب جابر الحمود:

في حكم نهائي بات، رفضت محكمة جنح التمييز امس طعن النائب السابق فيصل المسلم على حكم ادانته بقضية الاساءة الى سمو الشيخ ناصر المحمد وادلائه بمعلومات مغلوطة في “الايداعات والتحويلات المليونية”، وقضت بإدانة المسلم وتغريمه 150 دينارا وإلزامه بتعويض المحمد 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكان الادعاء العام أسند الى المسلم في القضية المرفوعة من وكيل سمو الشيخ ناصر المحمد المحامي عماد السيف قيامه وعلى مرأى ومسمع آخرين بنشر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال في احداها عبارة: “ملايين تحويلات رئيس الوزراء السابق وايداعات النواب القبيضة، طوام فساد العصر”.

وأكد الادعاء العام ان المسلم “اساء الى المحمد بعبارة تستوجب عقاب من تنسب اليه كونها تؤذي سمعة سموه”، مشيرا الى ان المتهم “صدر منه في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الاخرين سب للمجني عليه على نحو يخدش شرفه واعتباره وقد اساء عمدا استخدام الهاتف في ارتكاب الجريمة”.

وأوضحت مصادر قانونية انه “بعد صدور حكم ادانة المسلم بدرجته النهائية يحق لدفاع سمو الشيخ ناصر المحمد اللجوء الى المحاكم المدنية للمطالبة بتعويض مدني عن الاضرار التي لحقت به والاساءة لسمعته بسبب تغريدة المسلم وادلائه بمعلومات مغلوطة وزج اسم سموه في قضايا “الايداعات والتحويلات” واتهامه بالفساد.