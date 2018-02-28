حكومة الإنقاذ السورية تعلن حل نفسها

أعلنت حكومة الإنقاذ السورية، حل نفسها، على أثر الاقتتال بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سورية”، المشكلة حديثًا.

ونقل موقع “إيلاف” الالكتروني” عن بيان صادر عنها، أن “هدف تأسيس الحكومة كان خدمة المجتمع، إلا أن المعارك الحامية بين الفصيلين، غير آبهين بصراخ الأمهات والأطفال، دفعتنا لاعلان هذا القرار”.

هذا، وأعلنت “جبهة تحرير سورية” السيطرة على قرى تقاد وباتبو وبسطرانوين وكفر ناصح ودارة عزة في غرب حلب، وأصدرت تعميمًا لمقاتلي “هيئة تحرير الشام”، تضمن سلامة من يلتزم بيته أو يسلم سلاحه.

وذكر ناشطون، أن تواصل الحراك الشعبي في قرى ومدن ريفي إدلب وحلب ضد “هيئة تحرير الشام”، ساعد “جبهة تحرير سورية” على تحقيق انتصاراتها.

وكان اللافت، الحديث عن تنظيم جديد بقيادة أبو همام الشامي بشمال سورية، حمل اسم “تنظيم حراس الدين”.