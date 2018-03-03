رام الله- وكالات:

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس، حركة “حماس” إلى التمكين الفعلي للحكومة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه ليست شروطاً، وإنما متطلبات إنجاز ملف المصالحة الوطنية.

وقال الحمدالله عقب تفقده مشروع تأهيل شارع رئيسي بالضفة، إن الرئيس محمود عباس والحكومة، جاهزون لتحمل المسؤوليات كافة تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة.

وأكد التزام الحكومة بالمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك، تم إدراج 20 ألف موظف من موظفي “حماس” على موازنة العام 2018، وأنه لم يتبق أي عقبة أمام إنجاز المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن عباس سيصادق على الميزانية اليوم.

وطالب تمكين الحكومة مالياً من خلال الجباية والسيطرة الكاملة على المعابر والتمكين الأمني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

من ناحية ثانية، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أمس، أن يكون الاتحاد الأوروبي قدم مبادرة سياسية للولايات المتحدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقال إنه “من غير الواقعي أن يكون الاتحاد الأوروبي بلور مبادرة مستقلة وقدمها للولايات المتحدة، ولو حصل ذلك لعرضها على الجانب الفلسطيني”.

وجاءت تصريحات مجدلاني تعقيباً على ما أوردته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي قدم خطة للولايات المتحدة تتضمن قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية.

على صعيد آخر، كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أمس، عن مفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال منذ منتصف الشهر الماضي، من دون نتائج.

وقال إن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض منهم المثول أمام المحاكم سيحرم من الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤكدا أن الأسرى مستمرون في مقاطعة المحاكم، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تحقيق مطالبهم.

في غضون ذلك، جمدت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا ليل أول من أمس، قرار رئيس البلاد جيمي موراليس، المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

إلى ذلك، تبدأ اليوم الأحد، مناورات ضخمة يشارك فيها آلاف الجنود من الجيشين الإسرائيلي والأميركي، تحاكي حرباً شاملة تتعرض خلالها إسرائيل لهجمات صاروخية من جميع الجبهات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 2500 جندي أميركي، بالإضافة إلى ألفي جندي إسرائيلي سيشاركون في التمرين.

وفي الضفة الغربية، بثت منظمة “هناك قانون” الإسرائيلية، تسجيلاً يظهر جنوداً إسرائيليين يلقون قنبلة صوتية تجاه زوجين فلسطينيين يحملان طفلاً رضيعاً، في نابلس، خلال هربهما بعد ان تعرضا لقنابل الغاز.