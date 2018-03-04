كتب – فالح العنزي:

توجت الاعلامية حليمة بولند شهوراً عدة من التحضير والتجهيز بان دخلت الستديو وسجلت مجموعة من حلقات برنامجها السياسي الجديد “بولند” الذي سينطلق خلال الايام المقبلة على شاشة قناة “ATV” تحت قيادة المخرج محمد عز في خطوة تعتبرها حليمة ثقة اكثر منها مغامرة.

تقول حليمة: دارت عجلة تصوير حلقات البرنامج منذ اسابيع، انجزنا فيها تصوير وتسجيل مجموعة من الحلقات التي استضفت فيها عدداً من النواب السابقين و بعض الشخصيات السياسية المعروفة بحدة توجهاتها، وتمكنت بفضل التحضير الجيد مع فريق عمل متكامل من الظهور بشكل ممتاز، دفع بعض الضيوف للتعبير عن اعجابهم والاشادة بمستوى الحوار والرقي في الاسئلة والحضور الجيد بالنسبة لي كمذيعة.

واضافت: كانت تنتابني ساعات من الترقب والغضب مع اقتراب مواعيد التصوير، خصوصا انها خطوة ليست سهلة، حيث كنت اعتبرها مغامرة محفوفة بالمخاطر، لكن بفضل تشجيع واصرار المدير التنفيذي للقناة احمد الفضلي استطعت المضي قدما في تنفيذ البرنامج، فقد وضع ثقته بي وبفريق العمل للظهور بالمستوى الذي يليق بمكانتي الاعلامية ومشواري الطويل والعريق في تقديم البرامج، رغم انها تجربة جديدة بكل تفاصيلها، الا انني ادرك كيفية استثمار خبرتي الطويلة وتوظيفها توظيفا جيدا في صالح برنامجي.

ومضت تقول: من الحلقات التي استمتعت بها وبطريقة الشد والجذب مع الضيف كانت حلقة النائب السابق عبدالله معيوف، الذي كال المديح والاعجاب بمستوى الحوار ومفاجأته بالجرعات السياسية، وايضا مباغتته بوجود محاور جديدة وجريئة من دون مجاملة، وعندما تكون الاشادة من شخصية سياسية رياضية بمكانة معيوف، فالامر بالنسبة لي يعتبر خطوة في الطريق الصحيح. وعن “النيولوك” الذي ظهرت فيه علقت “بلا شك في غالبية برامجي التلفزيونية سواء على صعيد المنوعات او الفوازير وحتى المسابقات كنت اعطي كل ذي حقه واظهر بشكل يتناسب والفكرة المطروحة، وهذا ما فعلته مع برنامجي السياسي، حيث اظهر “بنيولوك” جديد من ناحية البذلة الرسمية والنظارة الطبية، وحتى تسريحة الشعر، فقد حاولت ان اعطي الشخصية المحاورة حليمة بولند شكلا ومضمونا مختلفين لان البرنامج يحصل صفة رسمية.

وأشارت الى ان من ضيوف البرنامج الدكتور شملان العيسى، النائب صفاء الهاشم، السياسي نواف الفزيع وغيرهم، موضحة انها فضلت بان تكون النسخة الاولى من البرنامج مسجلة خضوعا لظروف الضيوف والتزاماتهم وارتباطاتهم المختلفة.

اما عن استعدادها لشهر رمضان، فقالت بولند انها تركز حاليا على برنامجها الجديد، ولا تريد تشتيت نفسها في التفكير في اكثر من زاوية وعندما يقترب الشهر الفضيل يصبح لكل حادث حديث.