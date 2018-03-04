عرضت الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامج “نجوم بلا حدود” على تلفزيون “الآن” في جو من الحماسة والاثارة وقد حددت اللجنة عنوان التحدي الاول، وهو: ابرز احداث 2017 وتم الاعلان عن جائزة البرنامج، وهي عقد عمل سنوي مع تلفزيون “الآن” لوضع الفائز على أول طريق النجاح.

بعد ان رحبت مقدمة البرنامج، كارلا حداد، بلجنة التحكيم، قام كل منهم بذكر الاحداث الابرز لديه في عام 2017.

يارا سلطت الضوء على نجاح البومها “معذبني الهوى”، وتمنت الخير والسلام للجميع في العام الجديد، رغم الظروف السائدة في المنطقة، كما حيت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار كل من فايا ووائل الى الاحداث الابرز، فقالت فايا انها فقدت شخصا عزيزا عليها، وان هذه الحادثة علمتها قيمة الحياة واهمية كل يوم جديد نحياه، فيما تحدث وائل عن الانجاز الفني في العام الذي مضى، فوصفها بانها كانت مثمرة فنيا من حيث الاعمال التلفزيونية الدرامية والاعمال الموسيقية.

خلال الاسبوع، عمل المشتركون على فكرة وتصوير وتحرير مقاطع الفيديو بناء على الموضوع، كل في فئته، وقد عرضت جميع الاعمال خلال الحلقة ولاحظت لجنة الحكم تحسنا كبيرا عند معظم المشتركين، ولكن المرتبة الاولى كانت، مجددا من نصيب راشد المتيعب من السعودية “الفن والتصميم”، الذي اثنى على فكرة مقطعه وطريقة تصويره وتحريره لاخراجه بصورته المميزة، واحتل المشتركون الاخرون المراتب الاخرى على التوالي: مارلين توتونجيان من سورية “الجمال ولايف ستايل”، سمر انطون من لبنان “الصحة”، رولا قادري من لبنان “الموسيقى والغناء”، جنان وكيل من سورية “الادب والشعر”، زاهد فلمبان من السعودية “الثقافة والعلوم”، عبدالرحمن الحريري من سورية “الرياضة”، نور الدين الشيخلي من العراق “السينما والافلام”، نور براهيمي من الجزائر “السفر والمغامرة”، ابراهيم الكوري من مصر “الرقص”، محمود اشرف من مصر “الكوميديا”، وسامر الناصري من العراق “التكنولوجيا”.

في منطقة الخطر وقفت الموهبتان اللتان نالتا ادنى درجتين من لجنة التحكيم: سارة يوسف من فلسطين “Vlog” ورجاء زهاري من المغرب “الطبخ والتغذية”، حيث صوت الجمهور لاحدى الموهبتين على صفحة تلفزيون “الان” على موقع “فيسبوك”.

وحظيت المشتركة سارة يوسف على 54 في المئة من الاصوات، لتعود الى البرنامج وتغادر رجاء زهاري، التي نالت 46 في المئة من التصويت.