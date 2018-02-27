حماقي تذكر شغب الطفولة وتحدی هشام الهويش

حقق برنامج “karaoke carpool بالعربي”، على شاشة تلفزيون “دبي”، في حلقته الأولى نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية، واستمر تفاعل الجمهور مع أصداء الحلقة الثانية التي استضافت الفنان المصري محمد حماقي في البرنامج الذي يقدمه السعودي هشام الهويش.

بدأت الحلقة مع دخول حماقي إلى سيارة “Karaoke carpool بالعربي” على أنغام أغنيته” أجمل يوم “لتبدأ رحلته في دبي ويطرح هشام مجموعة أسئلة على حماقي ويسأله عن المعجب الذي ظن خطأ أن طارق “أخ حماقي” هو حماقي نفسه في مفارقة جميلة، قبل أن يعودا للغناء على أغنية “حبيبي لو زعلان” التي استوحى منها هشام تحديا غريبا لحماقي تمثل في تحدي لف ورق العنب، حيث يفشل حماقي ويحاول أن ينقذه هشام، لكن الفشل يكون من نصيبه أيضا لتنتهي هذه الفقرة بسخرية حماقي من قدرات هشام في الطبخ.

أما الفقرة الثانية فاستهلها هشام بسؤال عن سلوك حماقي أيام الدراسة، الذي أكد بدوره على أنه كان طفلاً مشاغبا ومثيراً للمشاكل، ليستمع الجمهور بعدها إلى أغنية “الليلة” للفنان محمد منير المطرب المفضل لدى حماقي من أيام الطفولة، بعدها سأل هشام ضيفه عن رأيه في الخرافات، ثم يعودان إلى الغناء مع “وحدة وحدة”.

بدأت الفقرة الثالثة بسؤال لحماقي عن حياته الزوجية، حيث تابع الجمهور بعدها أغنية “أحلى حاجة فيك”، حيث قرر حماقي أن يقلب الأدوار ويسأل هشام عن تصوير إعلان لجمل، فيحكي هشام القصة وراء هذه الاتهامات . ثم يغنيان “بحبك كل يوم”، ويسأل هشام عن أغرب موقف حصل لحماقي مع أحد المعجبين. فيحكي له قصة المعجب الذي حاول التقاط سيلفي معه خلال مباراة كرة قدم. وهنا جاءت الفرصة لتحدي المهارة في لعب كرة القدم.

ومع العودة إلى السيارة، يستمع الجمهور إلى اغنية ” من قلبي بغني” حيث سخر حماقي من هشام لربحه التحدي. وسـأل هشام النجم المصري عن أهم الجوائز التي استحقها خلال مسيرته الفنية. من بعدها اختار مجموعة من الأسئلة التي سببت الإحراج لحماقي، لكنه فسر سبب التناغم بينه وبين الفنانة إليسا، ليستمعا معاً إلى أغنية “أيامي بيك” لإليسا.

وعلى أنغام أغنية “آخر كلام”، وسؤال أين يرى حماقي نفسه بعد خمس سنوات، يفتح هشام صندوقه العجيب مجدداً ويستخرج منه نظارات فحص النظر، طالبا من حماقي ارتداءها ليقيم مستوى نظره، وليغني حماقي وهشام “مشكلني” للفنان راشد الماجد، حيث الفرصة للسؤال وراء عدم غناء حماقي باللهجة الخليجية، كذلك عدم خوضه تجربة التمثيل حتى اليوم، قبل أن يقوم هشام بسحب آلة الغيتار من سيارة مارة ويعطيها لحماقي ليبرهن الأخير قدرته على العزف، فيما تنتهي الحلقة مع أغنية “ما بلاش” وحماقي يعزف على الغيتار.