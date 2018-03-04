ارتفعت وتيرة المنافسة في الحلقة الرابعة من برنامج “The Voice”، بموسمه الرابع على “MBC1” و”MBC مصر”، وشهدت الحلقة حرباً بين النجوم- المدرّبين الأربعة “عاصي الحلاني، إليسا، أحلام، ومحمد حماقي”، لاستمالة الأصوات المميّزة وإقناعها بالانضمام إليهم بمختلف وسائل الترغيب.

فإليسا قررت أن تُهدي قلبها للمشترك أحمد حلاق، ووعدت المشتركة صفا سعد ببناء مدينة لها في تونس تطلق عليها اسم “مدينة صفا”، وهدّد حماقي بمغادرة البرنامج إذا لم ينضم فؤاد القريتلي لفريقه، فيما أقنعته أحلام بشخصيتها القوية للانضمام إلى فريقها، أما عاصي، فاختطف الثنائي أولغا وشربل القاضي.

وبذلك يكون عاصي ضم إلى فريقه كلاً من ريتا كاميلوس من لبنان، سلطان صالح من اليمن، الثنائي أولغا وشربل القاضي من لبنان، وارتفع عدد المشتركين في فريقه إلى 10, فيما يضم فريق أحلام كلًا من فؤاد القريتلي من ليبيا، ونهاد ضريف من المغرب، وارتفع عدد المواهب في فريقها إلى 8؛ بينما اختارت إليسا أحمد الحلاّق من سورية، وصفا سعد من تونس، ليصل عدد الأصوات في فريقها إلى 9، أما حماقي فضم كلًا من أحمد الحافظ من سورية، وقمر منصور من المغرب، ليصل عدد المشتركين في فريقه إلى 9.

بدأت الحلقة مع أحمد الحافظ من سورية المقيم في الكويت، وأدّى أغنية “أمانة عليك” للراحل كارم محمود كتحيّة لوالده المتأثر به، واستدار له حماقي وحده، واعتبر أنه أدى أغنية لكارم محمود بشخصيته المستقلة ومنحها خصوصية أيضًا، وأثنت إليسا على سلاسة أدائه، وأعرب عاصي عن ندمه لعدم الالتفاف لهذه الموهبة.

أما فؤاد القريتلي من تونس، فغنّى وعزف على الغيتار في الوقت نفسه أغنية “Creep”، واستدار له حماقي، تبعته أحلام وإليسا. وهدد حماقي بمغادرة البرنامج إذا لم ينضم المشترك إلى فريقه، لكن الأخير قرر الانضمام إلى فريق أحلام.

بعدها، أطلّت صفا سعد من تونس، التي بدأت مشوارها مع الفن ضمن كورال المدرسة ثم المعهد، لكن أهلها رفضوا احترافها الفن، فدرست الهندسة وتخلت عن حلمها مؤقتًا، وأكّدت على أنها تعود من خلال البرنامج لتحقق حلمها، وأدّت أغنية “افرح ياقلبي” لكوكب الشرق أم كلثوم بطريقة ملفتة، دفعت بعاصي وإليسا إلى الالتفاف لها فورًا، فيما أجّل حماقي وأحلام الالتفاف لها إلى اللحظات الأخيرة قبيْل انتهائها من الغناء. وعلّقت إليسا بالقول إن أداء أغنيات أم كلثوم هو تحدّ بحد ذاته، مردفة بالقول: “سيزعجني اختيارك مدرّبًا غيري”، وتابعت مع وسائل الترغيب لتعدها بـ”بناء مدينة باسم صفا في تونس”، وبعد حيرة وتردد ومحاولات المدرّبين الأربعة لضمها، حسمت المشتركة خيارها عبر الانضمام إلى فريق إليسا.

ولم يوفّق عبدالله ابراهيم من السعودية بفرصة الانتقال إلى المرحلة الثانية، رغم تمتّعه برصيد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ أن أيًا من المدرّبين لم يستدر له عند غنائه “مرت” للراحل طلال مداح.

أما نهاد ضريف من المغرب، فغنت “يا غربتي” و”طيور الحب” لهدى سعد، واستدارت لها أحلام وحدها وضمّتها إلى فريقها.

وحان دور قمر منصور من المغرب، التي درست الاقتصاد في الجامعة، قبل أن تقرّر احتراف الفن، وعندما غنت وأقنعت حماقي استدار لها وضمها إلى فريقه.

أما سلطان صالح من اليمن الذي يعيش في جدة، فأدى “قهوة وداع” للفنان حسين الجسمي، فاستدار له عاصي وحماقي في اللحظة نفسها.

كما أشادت إليسا وأحلام باختياره، وبعد محاربة بين المدرّبين، اختار فريق عاصي.

أما عبدالحميد راشد من سلطنة عُمان، فهو مهتم بالتراث والفن الخليجي عمومًا، وغنّى “شفت” لحسين الجسمي، لكنه لم يقنع المدرّبين بأدائه، فخرج من البرنامج.

ومع وصول الاختبارات إلى مراحلها الأخيرة، بات إرضاء المدرّبين- النجوم الأربعة أكثر صعوبة، واستمرّت المنافسات بوتيرة أشد مع ريتا كاميلوس من لبنان، وأدّت أغنية “I Can’t live” لماريا كاري، ووقف الجمهور تعبيرًا عن إعجابه بغناء المشتركة، واستدار لها عاصي ثم حماقي فإليسا وأحلام، وأثنى المدرّبون الأربعة على أدائها، واختارت فريق عاصي.

بعد ذلك، أعطى المدرّبون- النجوم طابعًا احتفاليًا للحلقة، فغنّى حماقي ورافقته إليسا بعض مقاطع من أغنياتهما، ثم انضمت إليهما أحلام وتبعهم عاصي.

بعدها أطل الزوجان أولغا وشربل القاضي، وهو أول ثنائي يقف على مسرح البرنامج في مواسمه الأربعة، وبدا عليهما الانسجام في أداء “A time for Us”، لاندي ويليامز، ما دفع بعاصي للاستدارة لهما وضمّهما إلى فريقه في اللحظة الأخيرة، وأثنت إليسا على التناغم بين الصوتيْن، وأشادت أحلام بصوت أولغا واعتبرهما حماقي مكسبًا للبرنامج.

أما آخر المشتركين في الحلقة، فكان أحمد الحلاق من سورية وغنى “يمر عجباً” لصباح فخري، فاستدار له عاصي وإليسا ثم تبعهما حماقي وأحلام. واشاد عاصي بصوته قائلا: “أنتم وجه سورية المشرق، سورية الفن والثقافة والإبداع” ، ولشدة إعجاب إليسا بصوته، قررت أن تمنحه قلبها فسارع للانضمام إلى فريقها.

تجدر الإشارة، إلى أنه يتبقى حلقة واحدة وأخيرة من مرحلة “الصوت وبس”، يكمل فيها المدربون اختيار الأصوات في فرقهم، قبل أن تنطلق مرحلة “المواجهات” في الأسبوع التالي.