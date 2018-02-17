“حماية البيئة” تحذر من مخاطر التجاوزات البيئية خلال الاحتفالات الوطنية

دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة المواطنين والوافدين إلى التزام السلوك البيئي المنضبط خلال فترة الأعياد الوطنية حرصاً على حماية كل مكونات الموائل الطبيعية وكائناتها الفطرية وعناصرها البيئية لافتة إلى أنها رصدت العديد من التجاوزات والتعديات على البيئة.

وقالت أمين عام الجمعية جنان بهزاد في تصريح صحافي أمس إن «حماية البيئة»وهي تدعو الجميع إلى اتباع معايير الانضباط البيئي فإنها ترسخ لمفاهيم وقيم المواطنة البيئية من خلال الحرص والسعي إلى تجنب التجاوزات والتعديات المرصودة والتي تصدر عن البعض خلال عطلة الاحتفالات الوطنية تجاه مختلف البيئات في البلاد خصوصاً البرية والشاطئية والبحرية ملحقة الضرر بالعديد من كائناتها ومكوناتها.

وأضافت بهزاد: «إن تلوث مياه البحر بالبلاستيك الناتج عن مخلفات البشر على السواحل من قناني المياه وبالونات الاحتفالات والأكياس البلاستيكية وغيرها من نفايات استهلاكية تحتوي على مواد غير قابلة للتحلل، أو تحتاج لسنوات طويلة حتى تحلل بشكل جزئي»، مستعرضة في الوقت ذاته مخاطر مخلفات التخييم على البيئة البحرية بالاضافة إلى مخاطر الملوثات الأخرى.

وأفادت بهزاد أن «النفايات البلاستيكية في البر لها تأثير كبير لانها تعيش سنوات دون ان تحلل ورصدنا عددا كبيراً من النفايات التي حملتها الرياح في البر وتشبثت في أغصان النباتات أو بقايا النباتات التي دمرها سوء استغلال الاراضي في البيئة البرية من مرتادي البر».

وذكرت أن الكويت تقع تحت مستوى الفقر بالمياه لافتة أنه في الاحتفالات الوطنية تهدر كميات من المياه تكفي 14 ألف وحدة سكنية ليوم واحد في الكويت حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء والماء في السنة الماضية.