قال امين صندوق الجمعية الكويتية لحماية البيئة يوسف الكوس ان الجمعية شاركت في فعاليات اليوم العالمي للحياة الفطرية تحت شعار «الصقور بين الموروث الشعبي والاتجار غير المشروع»، الذي أقيم بالهيئة العامة للبيئة وذلك من خلال أنشطة متنوعة ما بين مشاركة 150 طالباً وطالبة يمثلون 10 مدارس مشمولة في برنامج المدارس الخضراء بالجمعية في موسمه السابع على التوالي فضلا عن معرض مصور لفريق رصد وحماية الطيور بالجمعية.

وءكد الكوس ان جمعية حماية البيئة تضع الحياة الفطرية ومكوناتها وعناصرها في طليعة اهتماماتها وبرامجها الموسمية من خلال لجنة حماية الحياة الفطرية وإدارة البرامج والانشطة وفريق رصد وحماية الطيور ومركز التوثيق والإعلام البيئي، مشيرا الى تميز نخب وكوادر الجمعية التطوعية بهذا الخصوص.

وبين ان الاحتفالية تشكل اهمية خاصة لدولة الكويت وبناءاً عليه تقدم الجمعية التوعية المجتمعية تجاه مكونات وعناصر الحياة الفطرية والتعريف باهمية اتفاقية سايتس وتطبيقها واهمية المحافظة على انواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وأشار الى ان من أهداف الاتفاقية وتميزها هي وجود قوانين دولية فعالة وثابتة لتجارة الحياة الفطرية للمحافظة عليها واستخداماتها المستديمة، فضلا عن التعاون الدولي حول التجارة والمحافظة، بالاضافة الى التشريعات والتنفيذ وادارة الموارد، وكذلك المشاركة على الساحة العالمية في ادارة الحياة الفطرية والمحافظة عليها بالمستويات الدولية.

وبدوره قال عضو فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية حمود الشايجي: إن الله «خلق الكون بتوازن دقيق وخلق لكل مخلوق حيزاً يشغله في هذا الكون وهذه الارض ومن هذة المخلوقات الصقور، التي تنتشر وتعيش الصقور في جميع بقاع الارض شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً باستثناء الاماكن النائية، وبالنسبة للكويت فهي تعتبر ممرا لبعض الانواع من هذه الصقور وموطنا لتفريخ البعض الآخر.

واضاف الشايجي أنه تم تسجيل احد عشر نوعا من الصقور في الكويت ، وهو تنوع كبير بالنسبة لمساحة صغير لدولة مثل الكويت، فيصعب في العديد من الاماكن في العالم مشاهدة هذا التنوع في مساحة صغيرة، وللأسف يستغل العديد من الصيادين هذه الميزة للإمساك ببعض الانواع وبالاخص جميع انواع الصقور تصطاد بالكويت سواء الانواع الغالية التي تستخدم للصيد او الانواع الرخيصة التي تباع للاطفال او للهواة او لاغراض اخرى كتدريب.

وأوضح انه «بالنسبة للانواع اكبرها هو الصقر الحر وهو اغلاها واثمنها ويعتبر مبتغى الطواريح واهل القنص وينتشر العديد من الطواريح والبعض يأتي من خارج الكويت لسهولة البحث وسلاسة تظاريس صحراء الكويت وسهولة التنقل بين العديد من المناطق لصيد الصقور.

ولفت الشايجي إلى أن الشاهين يأتي في المرتبة الثانية الذي لا يقل عن الصقر شعبية فالعديد من اهل القنص يفضلون الشاهين، يأتي بعدهم الصقور الاخرى وفي صقور نادرة مثل الصقر المغربي وصقر الغزال والبعض يطلق عليهم الوكري او مسميات اخرى، ويأتي من بعدهم الانواع الصغيرة والتي تصطاد بشكل كبير جدا بقصد الاتجار غير المشروع واللهو وللتسلية وهم الكوبج واليؤيؤ والعوسق والعويسق والصقر الاسخم والبزيق الشرقي والبزيق الشائع.

واكد ان هذه الانواع تتعرض وبالاخص العوسق والعويسق المعروفين لدى الكويتيين بالحميميج والشرياص والترمة والشويهين ومسميات اخرى تختلف عند البعض للصيد الجائر بأعداد كبيرة جداً في الكويت خصوصاً عن العديد من الدول والمناطق ويتخللهم الانواع الاخرى سواء نادر أو عادي.