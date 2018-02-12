كتب – خالد العنزي:

كشف عيسى حمزة النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة «للسياسة»، أن مجلس إدارة دولي اللعبة سيناقش في مايو المقبل قضية إيقاف الكويت بالاجتماع الدوري الذي سيعقده بمدينة لوزان السويسرية.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه بدر الكوس نجم منتخبنا الوطني السابق ونادي القادسية للكرة الطائرة، لنجوم اللعبة في السبعينات «العصر الذهبي» خالد البحر وعلي شعيب واللواء متقاعد فيصل الجزاف بديوانه، اول من أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ونجوم الكرة جاسم يعقوب وسعد الحوطي وعدد من نجوم الطائرة السابقين والاداريين في الأندية، منهم محمد النصف وخالد البحوه وحسين القبندي .

وقال حمزة ان «الخطوة التي قام بها الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الايقاف عن الكويت فتحت الباب امام الاتحادات الدولية لإعادة النظر بالإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية، وسوف يتم مناقشة هذا الامر باجتماع دولي الطائرة مايو المقبل».

وأضاف: انا متفائل برفع الايقاف عن الطائرة الكويتية لتعود مرة أخرى للمشاركات الخارجية خاصة بعد تعديل الكويت للقوانين والتشريعات الرياضية بما يتفق مع اللوائح والأنظمة الدولية، وهو أمر ليس بالصعب حيث ستتضح الكثير من الامور الخاصة بالعلاقة بين الاتحاد الكويتي للعبة ونظيره الدولي.

وبين حمزه ان اتحاد اللعبة المحلي سيكون له دور بهذا الرفع بعد وضع خارطة طريق لإعادة دراسة موضوع الايقاف والسعي لرفعه.

دور هيئة الرياضة

من جانبه، قال الدكتور حمود فليطح المدير العام لهيئة الرياضة، ان الهيئة سيكون لها دور كبير في المستقبل بتكريم نجوم الرياضة الكويتية لما قدموه من عطاء وجهد وإخلاص لرفع شأن الكويت بشتى البطولات.

وتابع: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني الرياضيين اشكر الكوس على هذه البادرة لتكريم نجوم العصر الذهبي للكرة الطائرة بحضور كوكبة من اسرة اللعبة ونجوم الكرة وهو دليل على حرص أبناء اللعبة التواصل فيما بينهم وعدم بخص حق النجوم الكبار الذين خدموا الرياضة الكويتية لسنوات طوال.

وأشار فليطح الى ان المنظومة الرياضية لن ينصلح حالها ما لم يتم اصلاح القاعدة بحسن الاختيار، وابدى فليطح اسفه لرؤيته هامات كبيرة من نجوم الرياضة أصحاب الخبرة ليس لهم موقع بالأندية ولا يستطيعون خدمة الكويت بعد الاعتزال او ان تستفيد منهم الأندية ومن خبراتهم السابقة.

يستحقون التكريم

من ناحيته، أكد بدر الكوس، ان تكريم عمالقة العصر الذهبي للكرة الطائرة، شئ بسيط بحق هؤلاء النجوم الذين ضحوا بالكثير من اجل رفعة الطائرة الكويتية وازدهارها محليا وخارجيا عبر سنوات طويلة، وهو عرفانا بالدور المتميز من أبناء الكويت في الطائرة.

وأكمل، كما اننا بهذا التكريم نذكر الأجيال الحالية بهؤلاء النجوم الكبار ليسيروا على خطاهم، متمنيا ان تقوم الدولة بتكريم اخر لهم ولجميع الرياضيين القدماء بجميع الألعاب.

بدوره، شكر فيصل الجزاف الكوس على هذا التكريم مشيرا الى ان حفل التكريم دليل على التواصل بين اسرة الطائرة المستمر منذ 40 عاما .

وقال: «التكريم اعطانا مزيدا من التفاؤل والأمل بأن الكويت لا تنسى ابناءها الذين خدموا رياضتها عبر العصور، وان يستمر التكريم حتى على مستوى الدولة.

فخورون بهذا الجيل

وفي كلمة القاها خالد البحوه لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي كاظمة للكرة الطائرة، عبر فيها عن فخره بالجيل الذهبي الذي يمثله البحر وشعيب والجزاف حيث استفادوا منهم الكثير سواء كانوا مدربين او اداريين وهو ما جعلهم امتدادا لهذا الجيل، متمنيا ان يرى هذه الخبرات الكبيرة في الطائرة تدير شؤون الاتحاد للنهوض باللعبة وتطويرها.

أما الدكتور حسين القبندي مدير اللعبة بنادي القادسية، فقد اكد ان نجوم اللعبة السابقين يستحقون هذا التكريم لعطائهم الكبير وهو قليل بحق من خدم الطائرة والكويت.