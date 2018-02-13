حنان رضا وحلا الترك تحييان يوم الميثاق الوطني

تقدم هيئة البحرين للثقافة والآثار برنامجا غنائيا موسيقيا بمناسبة يوم الميثاق الوطني لمملكة البحرين، في الصالة الثقافية اليوم الاربعاء ليستمتع الجمهور بباقة من اجمل الاغنيات الوطنية مع الفنانين حنان رضا وحلا الترك، بالاضافة الى فقرات مميزة مع فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو خليفة زيمان.

وتواصل هيئة الثقافة برنامجها لعام 2018 تحت شعار «المحرق عاصمة الثقافة الاسلامية»، الذي يضم مجموعة من المشاريع والفعاليات الثقافية والفنية الممتدة طيلة العام، بما فيها المناسبات الوطنية التي تعزز من مشاعر الولاء والانتماء لهذه الارض وقيادتها الرشيدة، وتهدف الهيئة من خلالها الى التأكيد على اهمية الشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تحتم الحضور في مختلف المشاهد الوطنية.