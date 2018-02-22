فيصل الحربي

فيصل الحربي

لا يختلف اثنان على ان محافظ حولي الشيخ احمد النواف الأحمد الصباح استطاع وبجهود مضاعفة وضع بصمة متقدمة في تلك المحافظة من خلال تمكينها من تحقيق الكثير من الإنجازات التي تشهد له.

ما قام به الشيخ احمد النواف وخلال توليه مهامه محافظا لمحافظة حولي قبل ثلاث سنوات ونيف, من اعمال مشكورة تشكل حافزا للقيادي المسؤول الذي ترجم أفكاره وطموحاته الى واقع عملي ملموس, على مستوى الخدمات التي تقدم ليس الى أبناء المحافظة فحسب وانما على مستوى الوطن بشكل عام.

تخصيص محافظ حولي جائزة سنوية للمتميزين من أبناء الكويت ممن رفعوا اسم الكويت في المحافل الإقليمية والدولية، يعزز الثقة لدينا بمسؤولينا بعد ان ادركنا ان تغيير الواقع نحو الأفضل لا يأتي الينا وانما نحن من نصنعه ونذهب اليه, وهذا يكفي لان نقول ان الشيخ احمد النواف يمثل المسؤول الوطني الذي وضع أبناء الوطن نصب عينيه, معتبرا ان استثمار الوطن للإنسان يأتي على سلم أولوياته لاسيما إذا أدركنا ان تقدم الأمم وتطورها لا يتأتى الا من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية التي تشكل اللبنة الأساسية لبناء الأوطان وتقدمها.

اهتمام الشيخ احمد النواف بالمتميزين من أبناء الكويت, وتقديمه كل الدعم المطلوب، لم يمنعه من الاهتمام بجيل الشباب انطلاقا من اعتقاده ان مستقبل الوطن يبنى بسواعد أبنائه, لاسيما جيل الشباب منهم، حيث وفر لهم ساحات في منطقة السالمية تحت مسمى “برايح سالم” لتكون محطة لإعطائهم فرصا يستطيعون من خلالها ابراز مواهبهم في مختلف مجالات الحياة.

ويبدو ان اهتمامات الشيخ احمد النواف ومن خلال متابعاتنا لما يرشح في وسائل الاعلام لم تقتصر على جيل الشباب وحسب وانما اعتبر ان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتوسع في فتح مدارس مثالية ومواكبتها لأحدث المناهج العالمية بات ضرورة ملحة.

ولم تخل إنجازات محافظ حولي من حملات إعلامية وتوعوية ترمي الى تكريس القيم النبيلة وتعزيز روح المواطنة, واشراك المواطن الكويتي أيا كان موقعه في بناء الوطن والمحافظة على مقدراته التي تكشفت من خلال الحملات الموازية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

الاهتمام بجودة الخدمات المجتمعية المقدمة لأبناء المحافظة كان لها نصيب كبير في ستراتيجية النواف, حيث وجه مسؤوليه الى الانطلاق والبحث عن كل ما يخدم أبناء الوطن واثمرت تلك الطموحات عن انتاج فكرة فريدة تتمثل في توفير تصميم محطة انتظار الركاب وتعميمها على مختلف محافظات الكويت.

إنجازات محافظة حولي الكثيرة وعلى رأسها المحافظ الفريق الشيخ احمد النواف الأحمد الصباح والتي لا تسمح لنا بعض هذه الاسطر بالاشارة اليها، تدل على حالة فريدة ومتميزة تمهد لاحداث نقلة نوعية وغرس ثقافة العمل الوطني والمسؤول وانعكاسه مستقبلا على وطننا الكويت.

/ كاتب كويتي

Fasal-aldham@hotmail.com