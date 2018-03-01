حياة الفهد في الرياض على كرسي متحرك

أثارت الفنانة القديرة حياة الفهد قلق جمهورها، بعد ظهورها في الآونة الأخيرة جالسة على كرسي متحرك، خلال تواجدها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتبين أن الفهد جلست على الكرسي المتحرك، بعد تعرّضها لوعكة صحية، لكنها حالياً تتعافى منها. يذكر أن الفهد ستطل على جمهورها في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل “مع حصة قلم”، الذي يشاركها بطولته محمد جابر العيدروسي، زهرة الخرجي، باسم عبدالأمير، يعقوب عبدالله، مشاري البلام، حسين المهدي، نور الغندور، فوز الشطي، عبد الله الطليحي، وغيرهم، من تأليف علي الدوحان، وإخراج مناف عبدال.