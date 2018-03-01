احتفلت سفارات الكويت لدى مملكة بوتان والمكسيك والصين بالعيد الوطني الـ57 لاستقلال الكويت والذكرى الـ27 للتحرير بحضور كوكبة من المسؤولين والديبلوماسيين العرب والاجانب المعتمدين في هذه الدول.

واقامت سفارة الكويت لدى بوتان حفل استقبال مساء الاثنين الماضي بمناسبة اعياد الكويت الوطنية بحضور عدد من الاميرات والمسؤولين والوزراء وكبار المستشارين في القصر الملكي والسفراء المعتمدين والسفراء البوتانيين السابقين لدى الكويت ونائب رئيس السلطة الدينية في بوتان وأصدقاء السفارة.

وتضمن الحفل عرض فيلم “الكويت بلد صغير بقلب كبير” ثم فقرة تراثية أحياها الفنان الشعبي صلاح خليفة وفرقته، كما شارك أطفال أبناء الموظفين المحليين في السفارة بفقرتين بوتانية وكويتية.

وفي المكسيك اقامت سفارة الكويت احتفالا بمشاركة عدد كبير من المسؤولين في الدولة وممثلين عن حكام الولايات اضافة الى رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة لدى المكسيك. وتضمن الحفل معرضا للصور عن كويت الماضي والحاضر.

وفي الصين بحث سفير الكويت لدى الصين سميح حيات مع ممثل الحكومة الصينية نائب وزير الخارجية تشن شياو دونغ سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات وخاصة الطاقة المتجددة والنفط والبتروكيماويات والبنى التحتية والاتصالات.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش احتفال سفارة الكويت لدى الصين مساء امس أول من أمس الاربعاء تحت شعار “قائد حكيم.. شعب وفي”.

وذكرت السفارة في بيان ان الجانبين تطرقا الى سبل الاستفادة من خبرات الصين الطويلة بناء على قرار مجلس الوزراء في مجالات المشاريع الكبرى والقوانين الدولية المتبعة والمتعلقة بالمناطق الدولية الحرة وخاصة تطوير الجزر الخمس الكويتية وبناء مدينة الحرير.

ونقل البيان عن السفير سميح حيات قوله ان العلاقات التي يشهدها البلدان متميزة وعميقة وتحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين وتصب في رافد مصالح الحكومتين والشعبين.

واضاف ان العلاقات الكويتية – الصينية المتميزة تمر حاليا بأفضل مراحلها وذلك بفضل الرعاية السامية والتوجيهات المستمرة والواضحة لقيادتي البلدين ورغبتهما في دعم وتوطيد تلك العلاقات على كل المستويات الستراتيجية اذ اثمرت الزيارات بين كبار المسؤولين في كلا البلدين توقيع الكثير من الاتفاقيات الثنائية التي وصلت الى 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعتبر قفزة نوعية مهمة ودفعة كبيرة في تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية العميقة.

وذكر السفير حيات ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا ستظل مدى التاريخ تستذكر مواقف الصين الداعمة للحقوق الكويتية العادلة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة التي أدت الى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991، مشيرا الى ان الكويت اول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الصين في عام 1971 وهي مترسخة في جميع المجالات وستزداد قوة في المرحلة المقبلة اذ تعتبر الكويت اول دولة عربية توقع اتفاقية تعاون مع الصين في مجال احياء طريق الحرير “الحزام والطريق”.

واوضح ان “الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية يمثل فرصة جوهرية لتعريف المجتمع الصيني بأبرز معالم النهضة والتطور التي تشهدها الكويت خلال الفترة الاخيرة”، مشيرا الى الانجازات التنموية السريعة والكثيرة التي حققتها البلاد في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات في ظل القيادة الحكيمة لقائد العمل الانساني سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

ولفت البيان الى ان السفير حيات افتتح مع ممثل الحكومة الصينية، معرضا كبيرا متنوعا اقامته السفارة على هامش الحفل ولاقى استحسان الضيوف من الحضور اذ شاركت وتعاونت فيه الكثير من الشركات الصينية العملاقة الحكومية بجانب السفارة ومكاتبها الفنية والشركات الكويتية الحكومية والبنوك من كلا الجانبين بمنشورات وملصقات جدارية وكتب وثائقية مجانية عن اهم ما تنتجه تلك الشركات وعملها في البلاد وقدمت السفارة الصور التذكارية وكتيبات عن معالم الكويت في الماضي والحاضر وتضمنت المنتجات التراثية الكويتية والمأكولات التقليدية الكويتية. وحضر الحفل كبار المسؤولين وممثلي حكام الولايات المحلية وكبار المسؤولين في الرئاسة والحزب الحاكم ووزارات الخارجية والاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة. كما حضر الحفل ممثلو رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من المسؤولين الاقليميين والمحليين والسفراء والقناصل المعتمدين في العاصمة بكين وأعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء وعمداء الجامعات الصينية الحكومية والخاصة والاكاديميين.

وشارك في الحفل عدد من الباحثين في مراكز الفكر والحوار ورجال الاعمال يتقدمهم الرؤساء والاعضاء المنتدبون في مجالس الادارات وأعضاء الشركات الحكومية العملاقة في مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبتروكيماويات والاتصالات والانشاءات والبنى التحتية وفي مقدمتهم شركات (هواوي) و(نورونكو) و(ساينوبيك) و(أي سي بي سي) و(ال جي ان) و(غرين بريف) ورؤساء البنوك الصينية ومحافظ البنك المركزي ونوابه.