خادم الحرمين أطلع مجلس الوزراء السعودي على مضمون رسالة الأمير

الرياض – كونا: اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء السعودي أمس على مضمون الرسالة التي تسلمها من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وكان مبعوث سمو الأمير نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله سلم الاحد الماضي رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين تضمنت نقل تحيات وتقدير وشكر سموه وشكر الشعب الكويتي على المشاركة الفعالة للسعودية في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي، كما تضمنت العلاقات الاخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين.
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