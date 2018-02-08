الرياض – وكالات: انطلقت فعاليات الدورة الـ32 من “مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة” في السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تحل الهند ضيف شرف هذه الدورة.

وخلال الافتتاح المهرجان الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الرياض سنوياً ويعد أحد أهم المهرجانات الثقافية في الخليج والعالم العربي، شهد الملك سلمان أوبريت “أئمة وملوك”، وهو أول أوبريت تقدمه الجنادرية منذ توليه الحكم في يناير 2015.

وتتمحور فكرة الأوبريت حول تقديم ومضات وإضاءات عن الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة في قالب مسرحي يجمع بين الدراما والغناء والعروض الفنية باستخدام الشاشات واحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال.

وفي دورة هذا العام تشارك الهند كضيف شرف بالمهرجان، الذي يستمر 21 يوما.

وخلال الافتتاح، ألقت كلمة الدولة الضيف بالمهرجان وزيرة خارجيتها سوشما سواراج ، شكرت فيها الملك سلمان على رفع نسبة الحجاج لجمهورية الهند لعام 2017 وتقديم الخدمات والتسهيلات المميزة لهم.

وأوضحت أن” الهند والمملكة تتشاوران وبشكل مستمر بشأن التطورات في المنطقة، ما يؤكد قوة العلاقات الأمنية والدفاعية والنظرة المشتركة كوننا ركنين رئيسين للأمن والاستقرار في المنطقة، وإن تعاوننا مهم لسلام واستقرار المنطقة”.

وكرم الملك سلمان، خلال الافتتاح، بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى كلا من وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، وتسلم التكريم الأمير تركي الفيصل، كما كرم الراحل تركي السديري أحد أبرز أعلام الصحافة السعودية على مدى نحو نصف قرن، وخيرية السقاف إحدى الرائدات السعوديات في مجال الأدب، والصحافة.

ووجه الشاعر مشعل الحارثي مدحه إلى العاهل السعودي، كما أنه ألقى شعرًا مدح فيه دول الخليج العربي، مؤكدا على أن أهل قطر ليسوا من الأغراب والأجانب، وذلك وفقاً لصحيفة “المواطن” السعودية.

وقال الشاعر السعودي في أبياته “أهل قطر ما هم أجانب وأغراب… هم ربعنا وأهل السيوف الصقيلة”، وهو ما قابله الملك سلمان بابتسامة وهز رأسه بالموافقة.

أيضاً شهد الملك سلمان السباق السنوي للهجن وكرم الفائزين، وفي ختام حفل افتتاح المهرجان أديت العرضة السعودية (رقصة شعبية جماعية بالسيوف)، وشارك في أدائها الملك سلمان.

إلى ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه عفوية خادم الحرمين عندما قام الفنانون المشاركون في حفل أوبريت المهرجان بعد انتهاء فقراته، بالتوجه إلى المنصة للسلام عليه حيث قبل الفنان محمد عبده يد خادم الحرمين.

وفي وقت سابق، بحث خادم الحرمين مع وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج في العلاقات الثنائية المميزة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، دعت السعودية للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي وتطوير أساليب عمله، داعية الدول الأعضاء إلى التفاعل بشكل خلاق مع الأفكار المطروحة، والإسهام في إيجاد آليات تمكن المجلس من القيام بواجبه حيال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن السعودية “في مقدمة الدول التي ترى أن هناك ضرورة ملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك تطوير أساليب عمله، تدعم جهود المجموعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي إصلاح في المستقبل للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة”.

وأضاف إننا “نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية”.