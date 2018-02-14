خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان في اتصال هاتفي ملفات مشتركة غاية في الأهمية

• أردوغان ناقش مع الملك سلمان “غصن الزيتون” وتركيا تترقب زيارة محمد بن سلمان

الرياض – وكالات: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الوضع القائم في منطقة الخليج، بما في ذلك العديد من القضايا والملفات الهامة والمشتركة بين البلدين.

وذكر الكرملين في بيان، “جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز … وجرت مواصلة تبادل الآراء بشأن الوضع في سورية”.

وأضاف إن كل من بوتين والملك سلمان أعربا عن استعدادهما لتطوير التنسيق بين البلدين في أسواق المحروقات العالمية.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا في الوضع في الخليج، بما في ذلك الوضع القائم بين قطر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى مسألة التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأضاف “خلال مناقشة الوضع في منطقة الخليج، ركز الملك سلمان على العلاقات القائمة بين قطر ودول أخرى، فيما أشار الجانب الروسي إلى أن الوضع المتأزم لا يساهم في توحيد الجهود المشتركة لمحاربة الخطر الإرهابي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد بوتين أن الأزمة المستمرة بشأن قطر لا تصب في مصلحة استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه “في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي أجراها خادم الحرمين إلى روسيا في أكتوبر العام 2017، تم بحث دائرة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، وقبل كل شيء في المجالات التجارية الاقتصادية والعسكرية التقنية”.

وأعرب بوتين والملك سلمان عن استعداد بلديهما لـ”تعزيز التنسيق المثمر في الأسواق العالمية للنفط والغاز”.

على صعيد آخر، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاطلاعه على تطورات عملية “غصن الزيتون”، التي تنفذها تركيا في سورية، إلى جانب تأكيد أردوغان أهمية الزيارة المرتقبة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة.

وتطرقت محادثات أردوغان مع الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى “العلاقات الثنائية والقضية السورية”، حيث أطلع الرئيس التركي “الملك سلمان على معلومات بشأن عملية غصن الزيتون التي تنفذها تركيا في منطقة عفرين شمال غرب سورية ضد العناصر الإرهابية.”

وقالت مصادر مطلعة إن أردوغان أوضح أن العملية التركية تحظى أيضاً بدعم العرب والأكراد والتركمان، الذين “أجبرهم الإرهابيون على النزوح عن منازلهم، وأن العملية ستتيح لأهالي المنطقة العودة إلى منازلهم”.

وأضافت إن الملك سلمان أعرب عن دعمه لمسار جنيف والجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للقضية السورية، فيما أشار أردوغان إلى أن بلاده تعتبر عملية أستانا ومؤتمر سوتشي أنهما أجزاء متممة لمسار جنيف.

وشدد الجانبان على أهمية “الحفاظ على وحدة التراب السوري وإيجاد حل سياسي للأزمة وزيادة التعاون وبذل الجهود المشتركة في هذا المجال”.

وأكدا أن الزيارة التي سيجريها الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، خلال الفترة المقبلة، لتبادل وجهات النظر في المسائل الثنائية والإقليمية، “تحظى بأهمية كبيرة”.

من ناحية ثانية، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أمس، محاكمة المواطن المتهم بقتل ابن عمه في الجريمة الإرهابية، المعروفة بـ”داعشي يقتل ولد عمه” أو “تكفى يا سعد”.

إلى ذلك، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، مضيفاً إنه سيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.