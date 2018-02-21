الرياض – وكالات: أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رقصة «العرضة» التراثية، بمشاركة أمراء ووزراء ومواطنين.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ32 من «مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة»، وهو أحد أهم المهرجانات الثقافية في الخليج والعالم العربي.

وبثت وكالة الأنباء السعودية صورتان جمعتا خلال حفل «العرضة» العاهل السعودي والأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، حيث أنهما تحدثا مع الملك سلمان، وشاركا في العرضة التي استمرت ساعات.

ويعد هذا أول ظهور علني يجمع الملك سلمان بالأميرين منذ إطلاق سراحهما بعد احتجازهما في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد.

وألجمت صورتان، أفواه القنوات والمواقع الإلكترونية المملوكة لقطر، التي حاولت بشتى الوسائل زرع الشقاق داخل السعودية، ونسج القصص الخيالية حول علاقة الأسرة الحاكمة بعد الإصلاحات التي شهدتها السعودية منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل كالعادة.

وعلق المغرد الشهير ابن عويد على اللقطتين بتغريدة على حسابه التويتري، وقال «ملايين الدولارات، ومئات التقارير الصحافية، ومئات البرامج التي خصصت بالساعات، جميع ما سبق تم نسفه بصورتين».

وأضاف «‏لن يتعلم الأعداء مما سبق، وسيستمرون لأنهم لم يفهموا بعد، ولم يستوعبوا طبيعة تربية هذه الأسرة الكريمة».

ووقف عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، ابن السفير السعودي في واشنطن، بجانب خادم الحرمين في العرضة ليحاكي رقصة الملوك على صوت فرقة الدرعية وهم يرددون «مني عليكم ياهل العوجا سلام» في رقصة من رقصات الانتصار الشهيرة.

ولبس عبدالعزيز بن خالد بن سلمان لبس العرضة الشهير من المجند والدقلة، شاهراً سيفاً ومتمنطقاً بالخنجر في وسطه، ليتلاعب بالسيف، وسط تشجيع الملك سلمان له.

وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين هدية تذكارية قدمها له وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف.

من جهة أخرى، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محادثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إيد رويس، حيث تم استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أنه لا يمكن توقع عودة السفير السعودي الذي تم سحبه من برلين في نوفمبر الماضي قبل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.

وقال الجبير «يمكنني أن أقول لكم أننا لسنا سعداء بالتصريحات التي صدرت أخيراً من الحكومة الألمانية، نريد ضمان أن السعودية لا يتم معاملتها مثل كرة القدم»، في إشارة إلى اتهام وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل السعودية خلال مؤتمر صحافي في 16 نوفمبر الماضي بشكل غير مباشر بانتهاج سياسة «المغامرة» في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجبير أنه يعتبر العلاقات الألمانية-السعودية «ممتازة» من الناحية المبدئية، مضيفاً «نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات…لكن لدينا مشكلة مع التعليقات التي صدرت من مسؤولين ألمان ونريد التعبير بوضوح عن استيائنا من هذه التعليقات…لنرى ما سيحدث في تشكيل الحكومة (الألمانية) الجديدة…نأمل أن يكون بالإمكان إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه».