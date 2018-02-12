الرياض – وكالات: بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، مع نائب عن حزب المحافظين البريطاني اللورد فرانسيس ماودي في العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال البرلماني، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وضم الوفد البريطاني كلا من السفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والنواب عن حزب المحافظين أعضاء مجموعة الشرق الأوسط مارك غارنييه وجمس هيابي وستيفن ميتكاف واللورد فرانسيس بارينق وكيث سيمبسو ومديرة مجموعة الشرق الأوسط شارلوت ليسلي ومدير سياسات مجموعة الشرق الأوسط مارك مورسن.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وعضو مجلس الوزراء مساعد العيبان ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الجفري.

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أمس، عن توفر وظائف شاغرة “نسائية”، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى “ملازم تحقيق”، للحاصلات على شهادة البكالوريوس.

وذكرت مركز التواصل الدولي، التابع لوزارة الثقافة والإعلام، في بيان، أن هذه المرة الأولى في تاريخ السعودية التي تطلب فيها النيابة العامة وظائف نسائية.

ودعت النيابة العامة الراغبات في التقديم ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة زيارة موقعها الإلكتروني وتسجيل بياناتهن.

على صعيد آخر، أفادت أنباء صحافية بأن فندق الريتز كارلتون بالرياض، استعاد طبيعته المعتادة أول من أمس، بعد ثلاثة أشهر من تسخيره مقراً لعدد من المشتبه بهم في قضايا الفساد.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن الفندق أعلن فتح أبوابه لنزلاء جدد قاموا بحجز غرف مسبقاً قبل افتتاحه مجدداً.

وأضافت إن إدارة الفندق وضعت لافتات مكتوب عليها “ممنوع التصوير” في جميع أرجاء الفندق، كما أمرت أمن الفندق بمنع إدخال كاميرات التصوير، لكنها في الوقت ذاته سمحت للأشخاص بالتجول من دون حسيب أو رقيب في مرافقها من مطاعم وحدائق وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن أحد موظفي الفندق قوله، “نحن لا نمانع في التقاط الصور في حدود المواقع المتاحة في بهو الفندق، وبعض المواقع القريبة مثل أماكن الجلوس”.

وأضاف “كلنا حالياً مشغولون باستقبال الزوار والنزلاء، الذين يتوافدون على الفندق”.

إلى ذلك، أقيمت صلاة الاستسقاء فى جميع مناطق المملكة العربية السعودية أمس، تأسياً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر أملاً فى طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

وأدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي، حيث ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله ومراقبته وطاعته وعدم معصيته والتوبة إلية واستغفاره والتضرع إليه وسؤاله.