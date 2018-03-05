خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء بينهم اللبناني فوزي كباره

الرياض – واس:

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وتسلم خادم الحرمين أوراق اعتماد كل من، سفير منغوليا غير المقيم تشينتو شيغ زوريغت، وسفير الفلبين عدنان النتو، وسفير نيجيريا محمدو عيسى دودو، وسفير نيوزيلندا جيمس إدوارد هيكتور، وسفير سلوفاكيا غير المقيم فالير فرانكو، وسفير اليابان تسوكاسا ايمورا، وسفير تركيا أردوغان كوك، وسفير صربيا محمد يوسف سباهتش، وسفير بولندا يان ستانيسلاف بوري، وسفير الأورغواي كارلوس بيتانكورت، وسفير جنوب افريقيا كوسبرت تيمبا خبوشي، وسفير البرتغال لويس ألميدا فيراز، وسفير لبنان فوزي محمد منذر كباره، وسفير أذربيجان شاهين شاكر عبداللاييف، وسفيرة لاتفيا غير المقيمة استرا كورمي.

ورحب خادم الحرمين، بالسفراء في السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم، فيما نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين.