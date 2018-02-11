الرياض – واس: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أن “البعد الثقافي بات مرتكزاً أساسياً في العلاقات بين الدول والشعوب”، مشيراً إلى أنه “من المهم تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدوليين”.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها خلال استقباله بالرياض، ضيوف “مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة”، إن مهرجان الجنادرية بنسخته الـ32 “يجسد تراث المملكة وثقافتهَا، ويعبر عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة، لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أسس إنسانية مشتركة”.

وأكد “إننا ندرك أهمية الثقافات بصفتها مرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، ونرى في تنوع الثقافات وتعددها واحترام، خصوصية كل ثقافة، مطلباً للتعايش بين الشعوب، وتحقيق السلام بين الدول”.

وأعرب عن ترحيبه “بمشاركة جمهورية الهند الصديقة ضيف شرف في هذه الدورة”.

يشار إلى أن الهند تحل ضيف شرف فعاليات الدورة الـ32 من “مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة”، الذي انطلقت فعالياته الاربعاء الماضي، ويستمر 21 يوماً.

من ناحية ثانية، انطلقت مناورات التمرين البحري المشترك “نسيم البحر 11″ و”درع الساحل 4” أمس، “بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الباكستانية في الخليج العربي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن لافي الحربي إن “المناورات تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية وتعزيز التعاون بين البلدين بمشاركة عدد من السفن والزوارق والطيران العمودي من الجانبين السعودي والباكستاني وأيضا بمشاركة القوات الجوية السعودية”.

من جانبه، أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر العنزي أن هذه الفرضيات التي تشترك فيها مشاة البحرية والقوات الخاصة البحرية تحاكي الواقع في مسرح العمليات وفي مجالي الحروب التقليدية ومكافحة الألغام وتتخللها الرماية بالذخيرة الحية وعمليات الاعتراض والتفتيش ومكافحة القرصنة.