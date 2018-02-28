بيروت، الرياض – “السياسة” والوكالات:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في زيارته الأولى الى المملكة منذ أزمة استقالته المفاجئة من الرياض قبل نحو أربعة أشهر وتراجعه عنها في بيروت.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الحريري والملك سلمان ناقشا خلال لقائهما في قصر اليمامة بالرياض “العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في لبنان”.

ومن المقرر أن يجري الحريري ايضا محادثات مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وكان الحريري وصل فجر أمس، الى الرياض، واستقبله في المطار، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والوزير المفوض وليد البخاري والسفير اللبناني في المملكة فوزي كبارة والمراسم الملكية.

وجاءت زيارة الحريري بعد تلقيه الاثنين الماضي دعوة لزيارة السعودية نقلها اليه العلولا خلال زيارته إلى بيروت، ووعد الحريري بتلبيتها “في أقرب وقت ممكن”.

في سياق متصل، أعربت أوساط قيادية في تيار “المستقبل” لـ”السياسة”، عن ارتياحها لأجواء زيارة الحريري للسعودية ونتائج لقاءاته، على صعيد توطيد دعائم العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وهو ما لمسه الحريري من كبار المسؤولين السعوديين خلال هذه الزيارة.

وأشارت إلى أن هناك توجهاً سعودياً واضحاً بالانفتاح على لبنان والعمل لترسيخ العلاقات على أفضل ما يكون وعلى مختلف الأصعدة، وهو ما أشار إليه العلولا خلال زيارته بيروت، والتي ستتبعها زيارة أخرى قريبا، من أجل توسيع مروحة التواصل مع القيادات اللبنانية، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

وعلمت “السياسة”، أنه رغم عدم تطرق الموفد السعودي إلى تفاصيل الملف الانتخابي، إلا أن هناك جهوداً سعودية تُبذل لتقريب المسافات بين القيادات التي كانت منضوية في إطار قوى “14 آذار”، من أجل خوضها الانتخابات موحدة، في مواجهة تحالف قوى “8 آذار” الذي يقوده “حزب الله”، إذ أن هناك خشية لدى المملكة من فوز حلفاء سورية وإيران بالغالبية النيابية، وهذا بالتأكيد سينعكس سلباً على صورة لبنان العربية، في وقت تحرص الرياض على الوقوف في وجه المد الإيراني في المنطقة، ومحاولة “فرسنة” لبنان، من خلال إمساك حلفاء إيران بمفاصل الحياة السياسية اللبنانية، وهو ما لا يمكن أن تقبل به السعودية والدول العربية.

وفي سياق متصل، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الأخير القول، إن زيارة الموفد السعودي كانت ودّية لإعادة ترميم العلاقات، مشيراً إلى أنه لم يتطرق للانتخابات، ولكنه عائد إلى لبنان بعد زيارة الحريري للمملكة.

على صعيد آخر، أكدت مصادر وفد أهالي شهداء الجيش لـ”السياسة”، ارتياحها لأجواء اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أمس، وما سمعه الوفد من تأكيد من جانب عون أن تضحيات شهداء الجيش لن تذهب سدى، وأنه أمين على تضحيات العسكريين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لسيادة واستقلال لبنان، بعد تأكيده أنه لن يوقّع أي قانون عفو عام على من أدين أو سيُدان بقتل عسكريين.