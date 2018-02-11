خالد البريكي “وده يتكلم”… سينمائياً

كتب – فالح العنزي:

ينتظر الفنان خالد البريكي بشغف عرض فيلمه السينمائي “ودي اتكلم” من تأليف واخراج صادق بهبهاني ويشاركه البطولة كل من عبدالمحسن القفاص، ليلى عبدالله وآخرين.

ويعتبر الفيلم تجربة جديدة للبريكي بعد مشاركته في افلام “عتيج”، “كان رفيجي”، “السدرة” و”فرصة اخرى” وتدور احداث فيلم “ودي اتكلم” حول الممارسات اليومية التي تواجه الانسان وكيف يتصرف حيالها.

يذكر ان فيلم “كان رفيجي” الذي اخرجه احمد الخلف حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه في دور السينما، لما قدمه الثنائي العميري والبريكي من اداء حرفي متقن.