خامنئي يعين ممثليه في “الحرس الثوري” والقوات المسلحة

عين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كلا من عبدالله حاج صادقي ممثلا له في “الحرس الثوري”، وعلي سعيدي رئيسا لمكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء، أن “خامنئي أعرب في نص قراره، لتعيين حاج صادقي، عن توقعه الإرتقاء بالروحانية والبصيرة وتعزيز المعنويات الجهادية والثورية، لدى القادة والضباط وقوات التعبئة وأسرهم، وذلك عبر الإستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة في الحوزات الدينية وتوظيف رجال الدين العلماء العاملين وذوي الفاعلية والممتثلين للسياسات التي تم إبلاغها، وتعزيز التعاطي مع القيادة العامة في “الحرس الثوري”.

وقال في نص قراره لتعيين سعيدي، إنه من المتوقع الإرتقاء بمستوى الجهوزية الروحية والبصيرة الدينية للقادة وموظفي القوات المسلحة وأسرهم في فترة ترأسه لمكتب التوجيه السياسي للقيادة العامة للقوات المسلحة، عبر الإستفادة القصوى من طاقات ممثلية الولي الفقيه في الحرس الثوري ومؤسسات التوجيه السياسي في القوات المسلحة وعبر تحديد السياسات والتنسيق والإشراف والتعاطي الوثيق والمتسق مع القيادة العامة للقوات المسلحة”.