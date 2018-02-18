خامنئي يقر بالحاجة إلى إحراز تقدم في المجال القضائي

طهران – أ ف ب: أقر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أمس، بضرورة إحراز تقدم “في مجال القضاء” في بلاده.

وقال خامنئي في خطاب بطهران نشر على موقعه الالكتروني، “حدث تقدم في مجالات عدة … لكننا نقر بأننا بقينا متأخرين في مجال القضاء”، معتبراً أن من الضروري الاعتذار إلى الله والشعب الإيراني جراء هذا التقصير.

وجاءت تصريحات خامنئي في الذكرى الأربعين للانتفاضة التي شهدتها مدينة تبريز وشكلت لحظة مفصلية أدت إلى الثورة الإسلامية العام 1979.

وأقر بأن الاحتجاجات التي خرجت في إيران نهاية العام الماضي،ومطلع العام الجاري، واستمرت لأسبوع، كشفت وجود غضب شعبي واسع، إلا أنه أصر على أن الشعب لا يزال يقف بثبات خلف الثورة الإسلامية.

وقال “بكل تأكيد لدى الناس انتقادات لبعض القضايا في البلاد ونحن على علم كامل بهذه الشكاوى، لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة الثورة والمنظومة، يخرج الناس للدفاع عنهما”.