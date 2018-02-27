الأحمد: هناك مجالات عدة إذا كانت الحكومة جادة في تنويع مصادر الدخل

الحربي: الدولة تسير إلى الخلف وتلجأ إلى الجباية بزيادة أسعار الخدمات

الإبراهيم: الاستيراد يكلف الدولة تسعة مليارات دينار والأجدر اللجوء إلى الصناعات التحويلية

تحقيق – ناجح بلال:

تراجعت أولويات تنويع مصادر الدخل في الخطط التنموية، لتصبح الايرادات غير النفطية وفقا لخطة 2014/2020 في حدود 6٫4٪ مقابل 12٫1 في 2015/5016 الأمر الذي يؤكد ان أهداف وسياسات الخطة الانمائية “2015/2016 – 2019/20120″ لم يعد من أولوياتها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.

وقال خبراء ومتخصصون لـ”السياسة”: ان الحكومة تلجأ الآن لمعالجة هذا الاخفاق من خلال السعي لزيادة رسوم الخدمات على المواطنين والوافدين من دون اهتمام حقيقي بخلق مصادر دخل بديلة.

وفي ما يلي التفاصيل: يقول عضو هيئة المحاسبين والمراجعين العرب سابقا عبداللطيف الاحمد ان مقولة تنويع مصادر الدخل نسمعها منذ عقود طويلة دون تنقيذ على ارض الواقع حتى اصبح الاقتصاد الكويتي يشهد عجزا بسبب تراجع اسعار النفط مما يلقي بظلال سلبية على المواطنين.

وأضاف الاحمد ان هناك مجالات عديدة يمكن ان تطبقها الدولة اذا كانت جادة في تنويع مصادر الدخل اهمها تشجيع الصناعة وليس شرطا ان تقام الكثير من المدن الصناعية داخل البلاد نظرا لمحدودية المساحة بل بالامكان ان تشترك الكويت في صناعات ثقيلة ومتوسطة مع دول عربية او اسيوية التي تتوافر فيها الايدي العاملة منخفضة التكاليف مستشهدا باليابان التي وسعت من حجم صناعتها من خلال فتح افرع لتجميع منتجاتها في الهند وتايلند وفي العديد من الدول الاخرى.

وسأل الاحمد هل يعقل ان تكون نسبة الايرادات غير النفطية في الكويت بحدود 12.1% في عام 2016 وفي عام 2017 كانت بحدود 7.8% لتكون في ميزانية 2018/2019 بحدود 6.7% ولتهبط في تقديرات الخطة الى 6.4%.

واشار الى ان الحكومات المتعاقبة اخفقت فعلا في السعي نحو تنويع مصادر الدخل رغم انها تدرك تماما ان اسعار النفط عرضة لتقلبات السوق الدولية مستشهدا على ذلك بان سعر برميل النفط وصل في فترة ما الى اكثر من 120 دولاراً ثم هبط الى ما دون 40 دولاراً.

ويقول فيصل الحربي رئيس اللجنة الاعلامية للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني: ان خطة الدولة شهدت تخفيض نسبة الايرادات غير النفطية في ميزانية الدولة لتكون حسب تقديراتها 6.4% في ميزانية 2019/2020 علما بأنها وصلت إلى 12.1% الأمر الذي يبين ان الدولة تسير للوراء فيما يتعلق بالتنمية مفيدا ان الحكومة اهتمت باسلوب الجباية من خلال سعيها على زيادة الخدمات على المواطنين فضلا عن زيادة الرسوم على الوافدين في حين ان اي زيادة في الرسوم او الضرائب لابد وان يسبقها التحسن في اداء الخدمات التي تقدمها الدولة.

ولفت الحربي الى ان الدولة اذا كانت بالفعل تريد انعاش اقتصاد البلاد فعليها ان تهتم بالصناعة وتنويع الايرادات غير النفطية بشتى الطرق اما ان تظل تهتم فقط بتحصيل الرسوم فهذا اخفاق وليس انجاز.

ومن جهته، بين الخبير التنموي والاقتصادي عادل الابراهيم ان هناك العديد من الخطوات المهمة التي يمكن ان تتخدها الدولة لتنويع مصادر الدخل اهمها الاتجاه نحو الاهتمام بالصناعات التحويلية للتخفيف من الاستيراد خاصة ان الكويت خلال العام 2016 بلغ حجم استيرادها المنتجات مايزيد عن تسعة مليارات دينار في عام واحد مع العلم ان كل عام ترتفع مبالغ الاستيراد.

وبين الابراهيم ان الكويت عندما تهتم بالصناعة ستحل مشكلة التوظيف التي تعاني منها الدولة منذ عقود من خلال تشغيل الخريجين في المدن الصناعية.

وأشار الى ان الاهتمام بالسياحة من خلال تطوير الجزر الكويتية يمكن ان يساهم في تنويع مصادر الدخل بصورة حقيقية فضلا عن ان الاهتمام بالسياحة الداخلية سيكون احد الامور الايجابية حتى لايضطر الكثير من المواطنين للسفر خارج الديرة حتى في العطلات القصيرة.

ونبه الى ان غياب المحاسبة البرلمانية من الاسباب الرئيسية لتمادي الحكومة في الاعتماد على سلعة النفط فقط مفيدا بان الشعب هو من يجني فاتورة التأزيم السياسية بين الحكومة ومجلس الامة والأمر أصبح بعيداً تماما عن الاصلاحات الاقتصادية.