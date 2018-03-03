“السياسة” التقت بمجموعة من مديري ومسؤولي الشركات للوقوف على تأثيرات وتداعيات استمرار حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.

قال مدير العمليات في شركة الامتيازات الخليجية المتخصصة بقطاع التجزئة، هشام عادل، ان حجم العمالة الفلبينية في فروع الشركة المختلفة تتجاوز الـ 90% ولهذا من الصعب الاستغناء عنها بأي شكل من الاشكال، لاسيما وان تلك الفئة لديها مميزات تكاد تكون غير متوافرة في باقي الجنسيات الاخرى حيث انها مدربة على اعلى مستوى وتجيد اللغة الانكليزية فضلا عن تفانيها والتزامها بالعمل، مشيرا الى ان الاستعانة بعمالة بديلة من دول اخرى ليس بالأمر اليسير في الوقت الراهن، حيث ان العمالة الفلبينية باتت لديها قدرة فائقة على التعامل مع الثقافة الكويتية وباقي الجنسيات العاملة بخلاف الجنسيات التي سيتم استقطابها في حال استمرار الازمة من دول ما زالت ثقافتها مبهمة لدولة الكويت، لافتا الى ان القرار الاخير الخاص بتقيد العمالة الفلبينة ترك اثارا واضحة على السوق تمثلت في لجوء بعض شركات التوظيف الى رفع رسوم خدماتها.

ثقافة وامكانيات

من جانه، قال احد المديرين في فندق روتانا، مينا انطوان، ان قطاع الفندقة يكتظ بالعمالة الفلبينية التي تنحصر غالبيتها في قسم الاستقبال والضيافة لاسيما مع حصول تلك العمالة على دورات تدريبية مكثفة في اعمال الضيافة واسس استقبال النزلاء، مشيرا الى ان العمالة الفلبينية في منطقة الخليج وتحديدا في الكويت تتمتع بقدر كبير من الثقافة والامكانيات الادارية والفنية.

ورأى انطوان ان الاستغناء عن العمال الفلبينية امر مقلق وقد يسبب الكثير من الاشكاليات داخل قطاع الفنادق الذي يعد على قائمة القطاعات الحيوية في الدولة، واضاف ان تقليص عدد العمالة امر مازال قائما لاسيما في ظل استمرار تأزم الاوضاع حول بقاء الجنسية الفلبينية.

واشار الى ان عدد العمالة الفلبينية العاملة في القطاع الفندقي برمته تتراوح ما بين 50 الى 60% من حجم العمالة الوافدة الكلية، مؤكدا انه في حال الاضطرار الى استقطاب عمالة بديلة فهناك خيار العمالة الاندونيسية والماليزية.

من جانبة، قال مدير شركة “ريد سي” للسياحة شريف السيد، ان العمالة الفلبينية ركنا اساسيا في جميع القطاعات الحيوية سواء الفنادق او السياحة او المطاعم رأى انها لديه مميزات تفاضلية ومواصفات يصعب ايجادها في الكثير من الجنسيات الاخرى التي قد تكون اعلى اجرا واقل امكانيات.

وقدر نسبة العمالة الاسيوية في القطاعات المختلفة بما يفوق الـ 80% ما يعكس حجم الازمة الكامنة التي قد تحدث في حال تجميد استيراد عمالة فلبينية الى الكويت، مشيرا الى ان التخصص والمهنية ابرز ما يميز العمالة الفلبينية التي تعتبر قيمة مضافة لأي قطاع تعمل به.

السيد قال ان الحلول للخروج من تلك الازمة محدودة وستستغرق المزيد من الوقت خصوصا وان البحث عن عمالة تضاهي مستوى العمالة الفلبينية امرا غاية في الصعوبة وتحتاج الى وقت وجهد بل وامكانيات مادية تتمثل في التواصل مع شركات توصيل بديلة في الدول الاخرى وتعيين اشخاص معنيين للقيام بعملية البحث عن العمالة المطلوبة، مؤكدا ان قطاع السياحة بشكل خاص والفندقة والضيافة يحتاجان الى عمالة من نوع معين عكس القطاعات الاخرى التي لا تتطلب التعامل مع الجمهور بشكل مباشر كالقطاع اللوجستي او النقل او التصنيع.

في السياق ذاته قال المدير الاقليمي في فنادق الماريوت سامح حمادي، ان العمالة الفلبينية تشغل نسبة كبيرة من قطاع الضيافة في الكويت بل والدول الخليجية، لافتا الى ان عدد العاملين في القطاع يتجاوز 10 آلاف ان لم يكن اكثر، ولهذا فإن سحب تلك النسبة سيؤدي الى اضرار جسيمة تتمثل في ضعف انتاج القطاع بل وتراجع اداء بعض الاقسام التي ترتكز بشكل أساسي على العمالة الفلبينية المدربة وفقا للمعايير العالمية المطبقة في الدول المطورة.

من جهته، قال مدير معارض “الملا سيليكت” عصام ابو طبق، ان عدد العمالة الفلبينية في قطاع السيارات كبير ولكن اغلبية العالمين يتركزون في الاستقبال الذي يتطلب العمل فيه مظهرا معينا وآلية تعامل مميزة مع العملاء، كما ان قطاع الكراجات يشتمل على عدد كبير من العمالة الفلبينية المتخصصة، بيد انه رأى ان الامر يمكن تداركه لاسيما وان هناك الكثير من الدول الغربية والاسيوية الاخرى اكدت استعدادها لارسال عمالتها المتخصصة الى الكويت، ولهذا اكد ان الآثار المترتبة على سحب العمالة من قطاع السيارات ضئيلة او تكاد لا تذكر.

من جانبة قال احد المسؤولين في فندق عالمي دون ان يحدد رقما محددا ان غالبية العمالة في قطاع الضيافة من الجنسية الفلبينية، ولهذا فإن القطاع سيتأثر بشكل عميق في حال تطور قضية ارسال العمالة الى الكويت، مشيرا الى ان منظومة العمل الكويت في حال وقف العمالة ستنقلب رأسا على عقب وستتغير الياتها بشكل جلى، حيث ان شركات التوظيف ستزيد من كلفتها على صاحب العمل، لافتا الى ضرورة قيام الجهات المعنية في البحث عن مصادر جديدة للعمالة وذلك لعدم الاعتماد بشكل رئيسي على العمالة الفلبينية.

ودعا للاستفادة من هذه القضية والبحث عن بدائل واسواق اخرى مصدرة للعمالة.