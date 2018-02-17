ختام “أوال” بفوز “شقف” بالجائزة الكبرى

حصدت المسرحية التونسية الكندية “شقف” الجائزة الكبرى بمهرجان “أوال” الدولي الحادي عشر، الذي اختتمت فعالياته بصالة البحرين الثقافية.

اعلنت لجنة التحكيم والمكونة من الفنان مازن غرباوي من مصر، جمال الصقر، من البحرين، ونوح الجمعان من السعودية، اسماء الفائزين بجوائز التميز وضمت: جائزة التميز الاولى.. ندى حمص مسرحية “شقف”، الفنان الاماراتي اسماعيل عبدالله عن تأليف مسرحية “البوشية”، جائزة التميز الثانية، جائزة التميز الثالثة مناصفة بين صوفيا موسى مسرحية “شقف” ودينا علي مسرحية “البوشية”، جائزة التميز الرابعة مناصفة.. عبدالرحمن المزيعل مسرحية “تشابك” من السعودية، وحسن محمد مسرحية “رماد في رماد” البحرين، الجائزة الخامسة.. احمد الاحمري، سينوغرافيا مسرحية “تشابك السعودية”، والجائزة السادسة.. هو ان يو، من كوريا عن مسرحية “ذكريات”.

ونال شهادات التكريم كل من: علي حسين.. عن سينوغرافيا مسرحية “رماد في رماد” البحرين، مونيكا لاهوني عن ازياء مسرحية “وود بريسون” ايطاليا، مريم الدرازي عن ماكياج مسرحية “البئر” البحرين.. مركز الزلاق الشبابي.

يذكر ان الدورة الحادية عشرة لمهرجان “أوال” الدولي المسرحي شهدت سبعة عروض من البحرين، السعودية، الامارات، “تونس كندا”، ايطاليا، وكوريا.