“خدمات النفط والغاز” اختتمت رعايتها الفضية لمعرض الصناع العالمي

اختتمت شركة خدمات حقول الغاز والنفط «GOFSCO»، واحدة من أكبر مقدمي الخدمات المتكاملة والمتخصصة في قطاع النفط والغاز البري والبحري في الكويت، رعايتها الفضية لمعرض الصناع العالمي «ميكرفير الكويت2018» والذي جاء تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.

جاءت رعاية GOFSCO تماشياً مع ستراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وابتكراتهم، وخاصة أولئك الذين لديهم القدرة على تطوير الحرف اليدوية لافادة المجتمع. وخلال المعرض، رحب جناح GOFSCO بحوالي 43،000 زائر من جميع الفئات العمرية، حيث تم إطلاع الشباب الكويتي على خدمات الشركة وتاريخها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لتجربة عملية اختبار فصل الزيت. وقد أتاحت هذه التجربة فرصة الاطلاع على عملية فصل النفط في بيئة آمنة كلياً، مما يسلط الضوء على أهمية الهندسة في هذا المجال من العمل.

وتعليقاً على مشاركة ورعاية الشركة لمعرض الصناع العالمي «ميكرفير الكويت2018»، قال المهندس حسام علي معرفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «GOFSCO» : « إن رعايتنا لمعرض الصناع العالمي ميكرفير الكويت 2018 هو تنفيذ لستراتيجيتنا الاجتماعية التي ترتكز على مساعدة الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والحرف اليدوية والفنون. نحن نؤمن أن مجال عملنا يؤدي دوراً محورياً في مثل هذه المعارض العالمية حيث سلطنا الضوء على مسؤوليتنا تجاه الشباب والمجتمع ككل من خلال توفير أنشطة عدة خصوصا تلك التي تعرض كيف يمكن للمهندسين باستمرار ان يستفيدوا من الحالات التي يتابعونها في الابتكار و التطوير».

وأضاف المهندس معرفي قائلاً: «نيابة عن شركة GOFSCO ، أود أن أشكر الشركة الكويتية للاستثمار على تنظيمها هذا الحدث للسنة الثانية على التوالي، ونؤكد اننا في شركة» GOFSCO» سنواصل رعاية المبادرات التي تعزز روح الشباب للاستفادة من مواهبهم بكامل طاقاتهم في خطوة نحو تحقيق مستقبل مستدام لمجتمعنا».