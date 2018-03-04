القاهرة – السيد حسين:

تؤكد القاصة البحرينية خديجة هارون أن المشهد الثقافي في البحرين كالقطار، يسير ثم يقف في محطات يشاء التوقف عندها ويمضي عن أخرى. يأخذ راحة لبضعه أيام للراحة والتزود بحاجاته ثم يعود للحركة. وتضيف اننا نعيش زمنا يغلب فيه نشر الرواية وطباعتها، وذلك ليس نقصا في الشعر أو القصة. بل ان العالم يزخر بهما وأن غلبة نشر وطباعة الروايات يعود إلى ميل أغلب القرّاء لها، معها كان هذا الحوار:

كيف ترين المشهد الثقافي والأدبي البحريني ؟

المشهد الثقافي حاليا كالقطار، يسير ثم يقف في محطات يشاء التوقف عندها ويمضي عن أخرى. يأخذ راحة لبضع أيام للراحة والتزود بحاجاته ثم يعود للحركة.

ماذا عن مجموعتك القصصية “عساليج” ؟

تضم قصصاً قصيرةً جداً تعتمد على الاختزال في طرح الفكرة ويصل طول بعضها إلى أربع كلمات فقط، مع وجود بعض التفصيلات في سرد قصص أخرى. ارتكزت كثير من القصص على الجانبين الاجتماعي والانساني، وتحدثت بعضها عن الجوانب الاقتصادية والسياسية والتربوية، كـَ “نهج تربوي”و “اهمال” و”سلبي”.وأيضا: الحب والحرب، الشر والخير، الفقر والغني.

وعمدت في الحديث عن الشر والظلم والسلطة السياسية إلى الترميز لتوصل الأفكار دون قصٍّ من الرقيب، كما في نصّي “ايمان” و”تجويع”.النفاق والتناقضات في البشر كما في نص “نفاق” و”تظاهر”، القصة التي حوت جانباً آخر من اقدامٍ متعمد على القتل وفزعٍ لحدوث آخر.السياسة الاعلامية، سياسة تشويه الحقيقة

وابراز مايصب في المصلحة، هي سياسة وليدة المجتمعات لا الحكومات.

فالكثير من الأفراد في المجتمع يعمدون إلى تسقيط من يخالفهم في الرأي لينهض صيتهم البائس على حساب الآخرين، ولذلك جاء نصّي “خِسّة” و”محتال”.

وتأتي بعض القصص كـَ حوار كما في “سؤال”، القصة التي تحاور العقل أيضا. ولا تشرح القصص كثيراً من التفصيلات، كـَ “عاقر” قصة المرأة التي كرهت الأسلوب الذي تُعامَـل به في كل مرة تقابل فيها امرأة تحمل مولوداً.

العادات والتقاليد السيئة التي لاتراعي الانسانية “زواج” و”نهج تربوي” -قصة ترينا كيف أن التربية تحيلنا إلى مجتمع ذكوري ومتسلط. بعض القصص أنسنت الجمادات لتوصل الفكرة بشكل مختلف يعتمد الادهاش.

خيال وشاعرية

اللغة في كتابتك بها قدر كبير من الشاعرية والخيال والمجاز، كيف تتعاملين مع اللغة وكيف تختارين عناوين مجموعاتك القصصية؟

أرى أن الشاعرية والمجاز في القصة كثيرا مايأتي من الشِّعر وكمّ المفردات الموجودة في المعجم الخاص بالقاصّ نفسه. أحب اللغة العربية منذ طفولتي وأقرأ كثيرا وحتى أنني أبحث في المعاجم وبذلك كسبت عددا جيدا من مفردات أثرى لغة في العالم، العربية. وصرت أتعامل معها على أنها معجم خاص بي يحوي القليل وينقصه الكثير الكثير، كما أميل للأسماء نادرة الاستخدام التي أحفظها وأعرف معانيها، خاصة تلك التي تحكي كثيرا في أحرف قليلة.

أعمالك تتحدث عن البيئة الاجتماعية بعاداتها وتقاليدها ومساوئها وقهرها لواقع المرأة، لماذا؟

– حين ترسل لأحد أو فئة ما شيئا فيجب أن تحكي فيه واقعهم، وهذا واقع الحال الأعمّ في البحرين. لا يعني ذلك أن الرجل القاسي يظلم زوجته أو ابنته فقط بل يظلم أباه وابنه (الذكور). كما لايعني ذلك أن الظالم لابد أن يكون رجلا بل هناك الكثير من الحالات المعاكسة وتجدون في مجموعتي ” عساليج” قصصا تحكي كيفية استقواء المرأة ومكر البنات ونفاقهن، وذلك من واقع هذا المجتمع أيضا. أنا لست ضد الرجل بل ضد المرأة نفسها، وخصوصاً هنا في البحرين، فهي تُربّي أبناءها على ظلم النساء وعلى الاستقواء عليهن وبأنه في شأن وهنّ في شأن مختلف عنه وأدني، فينشأ من مدرسة والدته قاسيا. وطرحت ذلك في احدى قصصي في مجموعتي ” عساليج” والنص بعنوان “نهج تربوي”. وهذه هي المشكلة الأساسية في المجتمع: الثقافة الخاطئة والتربية غير العادلة.

أغلب زميلاتك القاصات مررن إلى الرواية الا أنت. هل هو خصام مع “ديوان العرب” اليوم، أم وفاء لتلك “الطفلة الأبدية” كما سماها بوزفور؟

لا أستطيع الجزم بأنني لن أُعرّج على الرواية مستقبلا، لكنني أيضا لا أظن ذلك انه وفاء للقصة.

كيف تنظرين إلى الكتابة النسائية في البحرين؟ وماذا ترينها حققت منذ أصواتها الأولى القليلة إلى اللحظة الحالية؟

الكتابة النسائية في البحرين تنمو بشكل جميل وحققت الكثير من الأسماء والانجازات على مستويات خليجية وعربية في الشعر أولا ومن ثم القصة.

لماذا تبدو الحركة النسوية في العالم العربي تائهة مشتتة بلا هوية أو جهود، أو وجود واضح؟

ربما لما تواجهه النساء من مسؤوليات كثيرة تعرّضهن للملل بدلا من البروز وايصال رسائلهن للعالم. ومن هنا أريد أن أقول أنه يجب على النساء العربيات التكاتف بجهودهن ليقمن بشئ واضح لاثبات هويتهن والا فلن يحصل ذلك. وأني لأرى ذلك قريب الحصول، قريبا جدا.

هل ترين أن الحريات العربية مازالت تعاني من القيود؟

نعم، بالطبع. وعلى الجميع رجالا ونساء.

هل أصبحت الومضة القصصية نوعًا أدبيًّا جديدًا؟ وهل تحدد بعدد معين من الكلمات؟ ومتى نطلق الومضة على نص أدبي؟

ما الومضة الا اسم من أسماء عديدة للقصة القصيرة جدا.

البعض يتهم الومضة القصصية بالاستسهال وعدم الاهتمام من قبل كتاباها، فماذا تتطلب الومضة في كتاباتها؟

أجمع كل الكُتّاب الذين جمعوا بين كتابة القصة القصيرة وأختها القصيرة جدا على أن كتابة الأخيرة أعمق وتتطلب دقّة أكثر.

بعض الأدباء يراهنون على مغامرة التجريب في الشكل الأدبي الروائي القصصي، أنت رهانك في الغالب مختلف، هو رهان التفاعل المباشر مع حركة المجتمع من خلال العمل الأدبي، فهل هو اختيار أم طبيعة تكوين شخصي لديك؟

هو اختيار ولكنه ليس الشرط الوحيد للابداع. فكما هناك نتاجات أدبية في مختلف الأقطار العربية مغرقة في محليتها نالت نجاحاً وحظيت باهتمام وقُرئت على نطاق واسع. توجد تجارب أدبية كثيرة استلهمت أحداثها من تجارب وخبرات انسانية قد تكون بعيدة عن بيئة الروائي أو القاص، بالكاد تشم بها رائحة الوطن. ويبقي الابداع في النهاية غير مشروط سوي بشرط واحد أساسي أن يكون عملاً كتابياً ابداعياً في فكرته ومضمونه وبناءه السردي وفي قدرته على جذب اهتمام القارئ من الصفحة الأولى وحتى الأخيرة.

هل نعيش زمن الرواية؟

نعيش زمنا يغلب فيه نشر الرواية وطباعتها، وذلك ليس نقصا في الشعر أو القصة. بل ان العالم يزخر بهماوأظن أن غلبة نشر وطباعة الروايات يعود إلى ميل أغلب القرّاء لها.

هل الكتابة بالنسبة لك حاجة أم رغبة؟

هي أقرب إلى الحاجة، اذ انها وسيلتي للتعبير عما يجول في فكري ووجداني. ولا أكتب الا عندما أشعر بالوجع والألم فقط.

ما جدوى الفعاليات الثقافية التي تقام هنا وهناك في ظل انحسار القراءة وعزوف الجمهور عن حضور أغلب الأنشطة المختلفة؟

لا بد أن يكون للفعاليات الثقافية حضور دائم، حتى مع عزوف الجمهور عن الحضور. اذ لا يزال هناك من يهتم بالشأن الثقافي ويعنيه الاستزادة من تجارب المتخصصين في الأدب والنقد والثقافة بشكل عام. كما ان استقطاب الجمهور للعلوم والثقافة يُعد من أهم واجبات الهيئات المعنية بالثقافة، لا بد وأن يكون هناك واجهة ثقافية لكل بلد، بل وفي ظل انحسار القراءة كما تفضلت يكون العبء أكبر على هؤلاء المهتمين الذين يحملون هم الثقافة على أكتافهم.

هل من علاقة بين كتاباتك وحياتك؟

لا. لا توجد علاقة بينهما ولكن حياة الانسان أحيانا تنعكس على كتاباته

كيف أثرت البيئة البحرينية على تكوينك الأدبي والثقافي؟

أثرت البيئة عليّ كثيرا اذ وُلدت في منزل يحوي كتبا في الكثير من المجالات كان والدي –رحمه الله- يقرأ كثيرا، وكانت لأخي كتبه الخاصّة أيضا. صرت أقتني كتبي الخاصّة بي أيضا.

هل يمكن الحديث في الابداع عن فرق نوعي بين المرأة والرجل؟ ألا يرتبط الابداع بالانسان بغض النظر عن جنسه؟

لا فرق في الابداع بين امرأة أو رجل.

هل من أعمال نقدية تناولت كتاباتك؟ وماذا عن النقد في البحرين؟

لم يتناول كتابي عمل نقدي للآن. وأجد النقد في البحرين غير موجَّه بقدراته الكبيرة والقيّمة إلى الكاتب بالشكل المطلوب.

ما جديدك؟

ربما يكون الجديد قصصا قصيرة.