خسائر “مينا العقارية” تتراجع 15% خلال الربع الثالث

تراجعت خسائر شركة مينا العقارية المدرجة ببورصة الكويت خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر السابق بنسبة 14.9% على أساس سنوي.
وبحسب البيانات المالية للشركة المنشورة على بورصة الكويت فقد بلغت خسائر الربع الثالث 88.9 ألف دينار (269.3 ألف دولار)، مقابل خسائر الربع المناظر من 2016 عند 104.5 ألف دينار (348.3 ألف دولار).
وحققت الشركة خسائر خلال التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017 بقيمة 243.37 ألف دينار بنمو 108.8% عن قيمتها بنفس الفترة عام 2016 عند 116.57 ألف دينار.
وتبدأ السنة المالية للشركة في أول إبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها بالتسعة أشهر إلى الانخفاض في صافي الدخل التشغيلي على الرغم من تراجع تكاليف الموظفين.
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