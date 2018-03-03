كتب – محمد غانم:

ارتفاع أصوات أهالي مدينة صباح الأحمد، من التأثير البيئي وانتشار الحشرات جراء تجمع المياه المعالجة ثلاثيا ومياه الأمطار في بحيرات، وجد صداه حكوميا، عبر استنفار وزاري انتهى بخطتين لحل المشكلة، الأولى موقتة عبر ربط المجارير بخزانات “الزراعة” والثانية دائمة بإنشاء محطة أم الهيمان.

الخطتان جاءتا عقب زيارة ميدانية، أمس، لوزيري الأشغال والبلدية حسام الرومي والإسكان والخدمات جنان بوشهري ومديري هيئات الزراعة والبيئة والطرق والنقل البري إلى المدينة بحضور النائب الحميدي السبيعي.

في هذا الإطار، أعلن وزير الاشغال حسام الرومي عن تكليف الجهات في الوزارات المعنية بدراسة المشكلة، مبينا أنه “في أسبوع ستتضح الحلول المقترحة ومن خلالها يحدد وقت زمني لحل المشكلة”.

وأشار إلى “الاتفاق على وضع حلول موقتة عبر ربط المجارير بخزانات المياه المخصصة للهيئة العامة للزراعة لاستخدام المياه للري في الحزام الشجري الذي يحيط بالمدينة”، مضيفا: “الخطوة التالية تتمثل بإبعاد هذه البحيرة باتجاه الشرق بدلا من الجنوب بمسافة كافية تنقل عبر انابيب بحيث لا تؤثر على السكان”.

أما الحل الدائم، فأوضح الرومي أنه يتمثل بمد مجارير الصرف الصحي إلى محطة أم الهيمان التي سيتم البدء بإنشائها قريبا، لافتا إلى عدم وجود مجرور لمياه الصرف الصحي وآخر لمياه الأمطار في المدينة حاليا.

من جهتها، أكدت وزيرة الاسكان جنان بوشهري ان هذه المياه “ليست مياه مجار بل معالجة ثلاثيا”، مشيرة إلى تكليف وزارة الاشغال بالتنسيق مع الزراعة لعمل أنبوب يمتد من المجارير الخاصة بالمياه المعالجة والامطار الى الخزانات التي تم استلامها من قبل “الزراعة”.

بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي إن منطقة صباح الأحمد تعاني مشاكل كبيرة مثل الخدمات الداخلية ومشكلة البيئة التي نحن بصددها الان ويرجع عمرها لاكثر من 3 سنوات، مضيفا: “اخذنا وعودا من وزيرة الاسكان بتسليم الخدمات في القطاعات التي لم يتم تنفيذ الخدمات فيها في مايو وسبتمبر على دفعتين”.