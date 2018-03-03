• السبيعي: وزيرة الإسكان وعدت بتنفيذ الخدمات في مايو وسبتمبر على دفعتين ومتفاؤلون بالوعود

• الرومي: ربط المجارير بخزانات المياه المخصصة لـ”الزراعة” لاستخدامها للري في الحزام الشجري

• البدء قريباً بإنشاء محطة أم الهيمان وتكليف الجهات المعنية بوضع حلول للمشكلة خلال أسبوع

• بوشهري: المرحلة الثانية تتضمن مد أنابيب مغطاة نحو الجهة الشرقية والمياه السطحية تنقل بالصهاريج

كتب – محمد غانم:

استنفرت الحكومة على وقع صرخات أهالي مدينة صباح الأحمد من تجمع بحيرة لمياه ناتجة عن معالجة محطات الصرف الصحي ومن مجرى الأمطار عبر وزراء ومديري هيئات اطلعوا على المشكلة البيئية المتمثلة بالروائح في المدينة حاليا عبر وضع خطتين الأولى لايجاد حلول موقتة والثانية.

دائمة الحلول الموقتة حددها وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي مبيناً أنها تتمثل بربط المجارير بخزانات المياه المخصصة للهيئة العامة للزراعة، لاستخدامها للري في الحزام الشجري المحيط بالمدينة.

واضاف الرومي الخطوة التالية سيتم ابعاد هذه البحيرة باتجاه الشرق بدلاً من الاتجاه الجنوبي بمسافة كافية تنقل عبر انابيب بحيث لا تؤثر على السكان.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الرومي برفقة وزيرةالخدمات العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري وعدد من مديري الهيئات المعنية (الزراعة – البيئة- الطرق والنقل البري) والوكلاء المساعدين في الوزرات.

وأوضح الرومي ان الجهات المعنية استجابت الى شكاوى الاهالي فقررت الاجتماع لحل هذه المشكلة منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة وذلك لايجاد حلول مناسبة وجذرية لهذه البحيرات.

أضاف أنه لايوجد مجرور لمياه الصرف الصحي لان محطة ام الهيمان سوف يتم البدء في انشائها قريبا وتحتاج الى وقت حتى يتم الانتهاء منها والربط عليها، مينا أنه لايوجد مجرور الامطار يربط مدينة صباح الاحمد الامر الذي تسبب في وجود هذه البحيرات وتجمعها.”

وقال الرومي: تم تكليف الجهات في الوزرات المعنية بدراسة المشكلة وخلال اسبوع سوف تتضح الحلول المقترحة ومن خلالها سوف نستطيع تحديد وقت زمني لحل المشكل وسوف نسعى لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن”.

من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري زيارتنا الميدانية اليوم (أمس) الى مدينة صباح الاحمد برفقة كافة الجهات المسؤولة في البلاد منها الاشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق والنقل البري واللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء.

اضافت كان لنا اجتماع يوم الخميس الماضي بخصوص الوضع البيئي في المدينة واتخذنا خلال الاجتماع 8 تكليفات واضحة وصريحة بحيث ان تأخذ كل جهة مسؤولياتها.

وأكدت بوشهري ان الحكومة كاملة تعمل بكل امكاناتها لحل المشكلة البيئية في المنطقة فلدينا حلول على المدى القصير التي تم تكليف كافة الجهات بها بما فيهما الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بحيث يعيدون الحزام الاخضر ونستغل المياه المعالجة والامطار في ريه واحيائه.

مياه معالجة ثلاثياً

واوضحت بأنه تم تكليف وزارة الاشغال العامة بالتنسيق مع الزراعة لعمل “بايب” يمتد من المجارير الخاصة بالمياه المعالجة والامطار الى الخزانات التي تم استلامها من قبل الزراعة هذا بالاضافة الى الزام المقاول الذي يعمل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن ينقل المياه تحت السطحية من خلال صهاريج الى خزانات الهيئة العامة للزراعة، وذكرت بوشهري ان المياه الموجودة ليست مياه مجار بل هي مياه معالجة ثلاثيا ومن ثم تجمعت في هذه البحيرات وهذا التجمع غير صحيح فبالتالي الحل خلال المرحلة الثانية سيتم عمل “بايبات” مغطاه لهذه المياه وتغيير اتجاهها الى الجهة الشرقية بحيث تبتعد عن هذه المنازل باتجاه رياح بعيدة عنها ونلاحظ ان جميع الجهات الحكومية متعاونة ونطمئن جميع الاهالي ان صحتهم اولوية من اولويات الحكومة.

وقالت بوشهري اذا ارتأى اهالي المنطقة ان الضرر يصل الى حد رفع الدعاوى القضائية فهذا حق لايمكن ان نتدخل فيه لكن نؤكد ان الحكومة ممثلة في كل الجهات تتخذ خطوات سريعة ومكملة لبعضها البعض لانهاء المشكلة فرفع القضايا من عدمه يرجع للاهالي وما يقدرونه من ضرر.

وأوضحت ان المشكلة سوف تنتهي جذريا بانتهاء محطة ام الهيمان التي سوف تنفذها وزارة الاشغال العامة اما بالنسبة لشبكات الصرف والامطار فقد تم الانتهاء منها تماما من قبل الرعاية السكنية ويبقى ان يتم ربطها بمحطة ام الهيمان المزمع انشائها من قبل الاشغال.

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي هناك مشاكل كبيرة تعاني منها منطقة صباح الاحمد مثل الخدمات الداخلية ومشكلة البيئة التي نحن بصددها الان ويرجع عمرها لاكثر من 3 سنوات ومايهمنا الوصول الى حلول مع هذه المشاكل.

اضاف: كنا في جولة مع الوزراء المعنيين وتناقشنا معهم ووضعوا خطتين الاولى موقتة والثانية دائمة لمعالجة الروائح والبيئة بشكل عام فخطتهم مقنعة لكنها تحتاج الى جدية في التنفيذ والخطوات العملية التي ستنفذ حاليا ايضا انتهزنا الفرصة لمناقشة المشكلة البيئية ونقص الخدمات في المنطقة.

وأكد السبيعي: ” اخذنا وعوداً وزيرة الاسكان بتسليم الخدمات في القطاعات التي لم يتم تنفيذ الخدمات بها في مايو وسبتمبر على دفعتين فقبل نهاية العام الانتهاء من الخدمات وتسليمها وسوف نتفاعل مع الوزراء الاخرين المعنيين لاستكمال كافة الخدمات وشكر الوزراء والمسؤولين اليوم لتفاعلهم مع المشكلة البيئية ودعونا خلال الايام المقبلة نرى الخطوات التي سوف تتم على ارض الواقع من قبل المسؤولين فلدينا تفاؤل في وعودهم فمن السهل تقديم استجوابات لكن نريد ان نعطي الفرصة للوزراء اليوم لاتخاذ خطوات عملية من خلال الحلول التي اطلعونا عليهم.

بدوره، قال رئيس اللجنة التطوعية لاهالي مدينة صباح الاحمد تركي العصيمي ان الوزراء حضروا الى المنطقة واطلعوا على مياه الصرف الموجودة ووعدونا بحلول مطمئنة لنقل المياه المعالجة للزراعة وهذا امر جيد فالكرة حاليا في ملعب هيئة الزراعة ونتمنى من الوزراء المتابعة مع الزراعة لاستفادة بالمياه المعالجة في الزراعة.