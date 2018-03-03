خطوبة كاظم الساهر رسمياً

أكد وسام نجل الفنان العراقي كاظم الساهر الاخبار المتداولة عن زواج والده بفتاة تونسية تدعى سارة مقني.

ونشر الصحافي ربيع هنيدي صورة عبر حسابه في “انستاغرام”، لمحادثة دارت مع نجل كاظم الذي أكد خبر زواج والده.

وقال هنيدي: “حصري عبر حسابي، ولكل محبي القيصر كاظم الساهر، أكد لي نجله الحبيب وسام الساهر نبأ ارتباط والده بالحسناء التونسية سارة”.

وأضاف: “لم أشأ أن أزف هذا الخبر إلا بعد أن أكد لي مصداقية الخبر. فمبروك للغالي أبو وسام وداعه للعزوبية”.

ويبدو أن القيصر قرر أن يودع حياة العزوبية، إذ سبق له الزواج عندما كان شابًا لم يبلغ عامه العشرين من سيدة عراقية، أنجبت منه ابنيه وسام وعمر، لكنهما انفصلا بهدوء.