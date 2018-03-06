خطيبة الساهر تونسية – فرنسية درست الموسيقى وإدارة الأعمال

أعلن الفنان كاظم الساهر رسمياً خطبته من فتاة تونسية، محطماً بذلك قلوب الكثير من المعجبات، لا سيما بعد عزوفه عن الزواج لمدة 18 سنة.

الفائزة بقلب قيصر الغناء، تدعى سارة مقني، من محافظة صفاقس جنوب تونس، تنتمي إلى عائلة ثرية، وتبلغ من العمر 33 سنة، وتحمل إلى جانب الجنسية التونسية، الفرنسية. وقد درست إدارة الأعمال في إحدى الجامعات الخاصة؛ لكنها لم تعمل في مجال التجارة مثل أفراد عائلتها، نظرا لشغفها بالفنّ.

وبحسب احدى الصحافيات فان سارة درست الموسيقى بمعهد مختص في المدينة، قبل أن تهاجر منذ عامين إلى الولايات المتحدة للدراسة.

كما سعت للمشاركة في برنامج “ذي فويس” الموسم قبل الماضي، لأنها تتمتع بصوت جميل، وسبق أن أقامت في مصر لفترة قصيرة، وحاولت إنتاج أغنية خاصة بها.