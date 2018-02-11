«خفايا الطائر الحر» وصفة أدبية للسعادة

«خفايا الطائر الحر» هو تقديم انعكاس للعالم، في صور سوريالية حيّة، سكبت فيه نوف الحميدي لما هو حاضر هنا وهناك من حياة شاقة لنكتشف من خلاله قدرتنا على التأقلم من عدمه، ونشعر بالحرية كطائرها الحر هو شعور جميل يجب أن يعاش نري بعده الحياة بنظرة مختلفة، نظرة روحانية شفيفة ومؤثرة تجمع بين البشر ولا تفرق، تذكرنا بأننا نستطيع العثور على السعادة اذا ما قررنا ذلك، وها هي تقدم الينا المفتاح والخطة مع طاولة عمل مليئة بالأدوات.

تقول الكاتبة: «، هل شعرت بذلك الشعور؟ سوف تشعر بأكثر منه بعدما تطبق ما في هذا الكتاب. سوف تشعر بشعوب الطائر الحر. وسوف تعيش في العالم الأكبر. وقبل ذكر الخفايا. وهي مفاتيح خاصة لأبواب العالم الأكبر، سنشعر بشعور الطائر الحر، وسنعيش في العالم الذي تختاره أنت. هو ذلك المكان الذي تود أن تعيش فيه مع بشر مختلفين وتحقّق كل ما تريد مع سعادة أكبر.

سيقودنا هذا الكتاب إلى مفاتيح خاصة لأبواب العالم الأكبر. قبل الذهاب إلى هناك، ستتخلص من جميع الشحنات السلبية الضارة، فالعالم الجديد يريدك نقياً وتحمل طاقة موجبة. هنا أفرغ تلك الشحنات السلبية التي هي سبب معظم مآسيك التي تمر بها. وأنت تعلّق تلك المآسي على شماعة القضاء والقدر والظروف والحظ،».