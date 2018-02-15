خلف الحبتور يطلق صندوقاً للأطفال بـ 500,000 دولار في إلينوي

أطلق خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور صندوقاً للأطفال بقيمة 500,000 دولار في إلينوي. تم الإعلان عن صندوق «الدكتور خلف الحبتور وعضو الكونغرس بول فيندلي للأطفال» في مؤتمر صحافي حضرة مسؤولون في الولاية والمجتمع المحلي في سبرينغفيلد، إلينوي يوم الخميس 8 فبراير الجاري.

وستستخدم المساهمة البالغة 500,000 دولار التي تم منحها إلى بنك إلينوي المركزي للغذاء في سبرينغفيلد، لإنشاء صندوق من أجل تمويل برامج تُعنى بتأمين المواد الغذائية للمعوزين في المقاطعات الـ21 التي تقع ضمن نطاق عمل بنك الغذاء. وقد اطّلع الحبتور، من خلال علاقته الطويلة الأمد مع عضو الكونغرس الأمريكي المتقاعد، الموقر بول فيندلي، على نشاط «بنك إلينوي المركزي للغذاء» وأدائه المتميّز في تلبية احتياجات المعوزين، لا سيما الأطفال الجوعى.

وقال الحبتور: «يجب أن نبادر إلى فعل الخير بغض النظر عن العرق أو الدين أو المنطقة الجغرافية. عندما يهبك الله، عليك أن تعطي جزءاً منه للمعوزين من دون تمييز. عليك أن تمدّ يد العون للجميع. هذا ما تُعلّمنا إياه الأديان السماوية – اليهودية والمسيحية والإسلام. لجميع الأشخاص الحق في عيش حياة كريمة. من هذا المنطلق، أشعر بامتنان شديد، وأستمدّ صفاء كبيراً من العطاء والتشارُك مع الناس والأطفال في إلينوي».

وأضاف: «أعرب عن امتنانني العميق لعضو الكونغرس بول فيندلي لِما أظهره من رؤية والتزام في إطار عمله الدؤوب في الخدمة العامة بعد التقاعد. وأتوجّه أيضاً بالشكر إلى بنك إلينوي المركزي للغذاء لسعيه الدؤوب من أجل النهوض برسالته في خدمة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء، ووضع حلول مبتكرة للقضاء على الجوع».

جاء كلام الحبتور بعد جولة قام بها على مرافق «بنك إلينوي المركزي للغذاء» في سبرينغفيلد. وقد علّق قائلاً: «أبناء هذه المنطقة محظوظون جداً لأنهم يحصلون على الخدمات من منظمة تشتهر على مستوى البلاد بالابتكار والعمليات الفاعلة وضبط التكاليف وإدارة الإيرادات والتبرعات، لضمان أن كل دولار متاح ينفق على توفير الغذاء للجوعى. لذلك نحن على يقين من أن ’صندوق الدكتور خلف الحبتور وعضو الكونغرس بول فيندلي للأطفال‘ الذي أنشئ من خلال الهدية التي قدّمناها، سيُحدث فارقاً حقيقياً للأطفال الجوعى في مدنكم، وفي المجتمعات المحلية الأصغر، والمناطق الريفية».

كذلك زار الحبتور أحد مطاعم الفقراء التابعة لـ»بنك إلينوي المركزي للغذاء»، حيث تعرّف إلى أشخاص يستفيدون مباشرةً من مبادرته التي هي واحدة من مبادرات كثيرة، وشارك في تقديم الطعام لهم.

واعتبر كريغ فيندلي، نجل بول فيندلي، أنه من الصعب فهم مدى انتشار الجوع في إلينوي الوسطى، قائلاً: «من كوينسي في الغرب إلى إفينغهام في الجنوب الشرقي، هناك 35 ألف طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي». أضاف: «لا يعرف هؤلاء الأطفال من أين سيتدبّرون وجبتهم التالية. يفتخر والدي، من خلال مسيرته المهنية كعضو في الكونغرس الأمريكي، بعمله مع قادة مرموقين ومنظمات محترمة لمواجهة مشكلات صعبة إنما حسّاسة، مثل الجوع لدى الأطفال. ومما لا شك فيه أن رئيس مجلس الإدارة، الدكتور خلف الحبتور، هو أحد أولئك القادة المرموقين».